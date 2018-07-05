İlk kez bir göle 'mavi bayrak' ödülü

Türkiye’nin deniz kıyı şeridinin dışında ilk kez Ulusal Mavi Bayrak Ödülü, Anadolu’da bir göle verilmiş oldu. Ulusal Mavi Bayrak Ödülü’ne layık görülen Van Gölü, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’nin girişimleri sonucu, özellikle turizm için önemli bir cazibe merkezi olması gereken göl, bu anlamda adeta öldü denilmekteydi. Yaz aylarında hafta sonu günü birlik göl kıyısına giden tatilcilerin attıkları çöpler nedeniyle adet şehir çöplüğünü andıran sahil, 2014 yılında Van’ın büyükşehir statüsünü kazanmasıyla kurulan Tuşba Belediyesi tarafında yeniden keşfedilen sahilde düzenli çevre temizliği yapılmaya başlandı. Çöplükten ve mezbelelikten geçilmeyen göl kıyısı adeta yaşanır bir hale dönüştürüldü.

TUŞBA BELEDİYESİ İLE TURİZME KAZANDIRILAN VAN GÖLÜ SAHİLİNE ÖDÜL

Belediye Başkanı Özgökçe’nin bizzat kendisinin katılarak yapılan çevre temizliği kampanyaları ile hak ettiği değeri gören sahilde, tatilciler için çöp konteynerleri bırakıldı, sahilde görevlendirilen personel tarafında ise düzenli olarak çevre temizliği yapıldı. Bölge halkına temizlik ve çevre koruma açısında farkındalık oluşturmak adına çok ciddi eğitim çalışmaları programlı olarak gerçekleştirildi. Başkan Özgökçe’nin büyük emekler vererek çöp ve pislikten arındırılan Van Gölü, ‘Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı’na kavuşmuş oldu. Geçen yıldan beri başlatılan çalışmalar son aşamaya gelirken, Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı ise yarın (6 Temmuz’da) düzenlenecek bir törenle Van Gölü sahilinde Türk bayrağı, Tuşba Belediyesinin flaması ile mavi bayrak göndere çekilecek.

Van’ın Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinatörlüğünde plajlar ve marinalarda denizin atık sularla kirletilmesinin önlenmesi amacıyla yürütülen "Ulusal Mavi Bayrak Ödülü"nün Türkiye’de ilk kez denizlerin kıyı şeridinin dışında Anadolu’da bir göle verildiği belirtildi.

Açıklamada, görüşleri yer alan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, ülke genelinde "Mavi Bayrak" almaya hak kazanan plaj ve marina sayısının 459’a ulaştığını, Tuşba Belediyesinin girişimleri sonucu Van Gölü’nün Mollakasım kıyı şeridinin de bu ödüle layık görüldüğünü belirtti. "Van Denizi, hem bölge insanları hem de başta İran olmak üzere tüm komşu ülkelerden milyonları aşacak ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri olacak." ifadelerini kullanan Özgökçe, şunları kaydetti: "Ülkemizde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda ise Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda dünyada 50 ülkede uygulanıyor. Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan FEE, Mavi Bayrak Programı’nı çok hassas olarak yürütmektedir. Mavi Bayraklı Halk Plajı Ödülü’ne hak kazanmak çok kolay olmamaktadır. Deniz suyu analizleri, plajı kullananların memnuniyeti, su sporları ve yüzme alanının ayrılması, acil durum planı, çevre yönetimi ve engelliler için olanakları içeren kriterleriyle Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı Ulusal Mavi Bayrak Ödülü’ne layık görüldü."

Mollakasım Halk Plajı’nın çevre dostu bir proje olduğunu aktaran Özgökçe, "Yaklaşık bin 648 metre rakımlı ve 400 kilometrelik sahile sahip Van Denizi kıyısında rahat yüzülebilecek en büyük, ilk ve tek halk plajımız şimdiden vatandaşların sabırsızlıkla beklediği yerlerin başında geliyor. Vanlılar ve turistler gittikleri ıssız koylarda yüzebilecekleri bir uygun yer bulunmadığı gibi her şeyden mahrum kalıyordu. Şimdi Tuşba Belediyemizin yaptığı bu Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı ile tüm sıkıntılarımız bitiyor." değerlendirmesinde bulundu.

VAN GÖLÜ SUYU 15 GÜN ARAYLA ANALİZ EDİLİYOR

Temiz deniz ve plajın göstergesi olan Ulusal Mavi Bayraklı Plaj ve marinalarda sezon içerisinde 15 gün arayla deniz suyu analizleri yapılıyor. Ayrıca plaj ve marinayı kullananların güvenliğini öngören cankurtaran bulundurulması, su sporları ile yüzme alanı ayrılması, acil durum planı, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanakları sağlanması, mavi bayraklı plajların önemli kriterleri arasında bulunuyor.

Vira Haber