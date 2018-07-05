Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı
Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Tayland'ın turistik bölgesi Phuket adasında iki turist teknesi battı. İlk belirlemelere göre 7 kişi kayıp…
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Tayland'ın dünyaca meşhur Phuket adasında iki turist teknesi battı. Tayland polisi, ülkenin güneyindeki turizm cenneti Phuket’te iki teknenin alabora olduğunu 90 kişinin kurtarıldığını, ancak en az 7 kişinin kaybolduğunu duyurdu.
Afet Merkezi’nden ilk gelen bilgilere göre, 130’dan fazla turisti taşıyan teknelerdeki birçok yolcu kurtarılırken ilk belirlemelere göre 7 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Olayın ardından arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi. Turistlerin 39'unun Çin ve Avrupa'dan geldiği açıklandı.
Tayland'ın turistik bölgesi Phuket adasını her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor.
Vira Haber
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Etiketler : Tayland, Phuket adası, tekne, alabora
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