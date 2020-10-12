İlk Kez İhracat Yapanlar 2,2 Milyar Dolar Kazandırdı

Çıkış yolunu ihracatta arayan işletme sayısı her geçen gün artıyor. SelTrans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Yüksel, mahalle aralarındaki küçük üreticinin bile ihracata yöneldiğini belirterek, “2020’nin 9 aylık döneminde ilk kez ihracat yapan 12 bin 244 firma Türkiye’ye 2,2 milyar dolar kazandırdı. Küçük ebatlı ihracat taşımaları nedeniyle uluslararası lojistikte parsiyel taşıma talebi de ciddi olarak arttı.” dedi.

Yılbaşından bu yana TL karşısında Euro ve doların yüzde 30-40 değer kazanması, işletmelerin döviz kazanma iştahını da artırdı. SelTrans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Yüksel, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre bu yıl ilk kez ihracat yapanların sayısının 12 bin 244’e ulaştığını ve bu firmaların Türkiye’ye 2,2 milyar dolar kazandırdığını kaydetti.

“500 ADET, BİN ADET DEMEDEN İHRACAT YAPIYORLAR”

Yüksel, dövizdeki artışın ihracatçının TL bazında karlarını yükselttiğini vurgulayarak, “İç pazarda bu karlılıkların olmadığını gören küçük üreticiler de ihracata yöneldi. Küçük üreticiler 500 adet, bin adet demeden dış pazarlara ürün satmaya odaklanıyor.” dedi.

Bu durumun lojistik sektörüne yansımaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Yüksel, küçük üreticilerin ihracat hacminin artmasıyla uluslararası taşımacılık yapan araçlardaki ‘parsiyel taşıma’ talebinin ciddi şekilde arttığını da sözlerine ekledi.

Vira Haber