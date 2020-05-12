İlyas Yalçıntaş Kimdir? Şarkıları

İlyas Yalçıntaş, müzik dünyası içerisinde yer alan oldukça başarılı müzisyenlerden biridir. Oldukça kısa bir süre içerisinde, milyonlarca hayrana sahip olan İlyas Yalçıntaş, sesi ve şarkıları ile herkesi etkilemeye devam ediyor. İlyas Yalçıntaş ilk olarak X faktör programı ile çıkış yaptı. Programda, daha ilk defa şarkısını söylediğinde hemen popüler hale gelen sanatçı, sonrasında yapmış olduğu şarkı ve çalışmalar ile yerini tam olarak sağlamlaştırdı. Kısa sürede, müzik dünyasının en iyileri arasına girmeyi başaran sanatçı, unutulmaz şarkılar bırakmaya devam ediyor. İlyas Yalçıntaş şarkıları, herkesin dilinde olmaya devam ediyor. İlyas Yalçıntaş, 1989 senesinde İstanbul’da doğdu. Sanatçının tam doğum tarihi ise 7 Marttır. Lise eğitimini ve müzik çalışmalarının hepsini İstanbul’da gerçekleştirdi. Kendisine oldukça başarılı bir çıkış yaptıran İncir şarkısını da, yakın bir arkadaşı ile bestelemiştir.

İlyas Yalçıntaş Şarkıları

https://mp3medya.com/sarkici/Ilyas-Yalcintas

İlyas Yalçıntaş, şarkıları ve sesi ile milyonlarca kişiye ulaşmayı başaran bir sanatçıdır. İlyas Yalçıntaş şarkıları, oldukça beğenilmekte ve herkesçe dinlenmektedir. Yapmış olduğu şarkıların çoğunda gitar kullanan sanatçı, bu açıdan da oldukça başarılı bir performans sağlamaktadır. X Factor’de göstermiş olduğu performansta da gitar kullanan başarılı sanatçı, müzisyenliği ile de ön plana çıkmaktadır. İlyas Yalçıntaş şarkıları içerisinde, Dilberim, Olur Olur, Farz et, Hançer, Zor Gelir, Gel be gökyüzüm, Sadem gibi pek çok fazla şarkı yer almaktadır. Sanatçının çıkış yapan hemen hemen bütün parçaları, hit olmayı başarmıştır.

İlyas Yalçıntaş - Olur Olur

https://mp3medya.com/Ilyas-Yalcintas-Olur-Olur.html

İlyas Yalçıntaş - Olur Olur şarkısı, 2020 yılında çıkış yapan ve diğer başarılı şarkıları gibi kısa sürede başarıya ulaşan bir şarkısıdır. Başarılı sanatçının sunmuş olduğu şarkı içerisinde aşk konusu işlenmiştir. Sanatçının, sesi, müziği ve şarkının sözleri oldukça uyumlu bir şarkının oluşumunu sağlamıştır.

2020 En Hit Mp3'ler

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