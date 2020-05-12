Sefine Tersanesi'nden Feribot Teslimi

Geçtiğimiz aylarda Florøy ve Hillefjord’u Norveçli müşterisine teslim eden Sefine Tersanesi bu kez, Sildafjord’u Norveç’e uğurladı. 299 yolcu ve mürettebat kapasitesine sahip olan Sildafjord, 84.5 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde.

Teslim video linki: : https://www.youtube.com/watch?v=O9lHrzJhcdU

Vira Haber