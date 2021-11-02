İmamoğlu COP26’ya Katılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde Glasgow’da düzenlenen COP26 İklim Zirvesi’nde, BM ve C40’ın davetlisi olarak 2 ayrı panelde konuşarak İstanbul’u temsil edeceğini duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ongun, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde Glasgow’da düzenlenen COP26 İklim Zirvesi’nde, BM ve C40’ın davetlisi olarak 2 ayrı panelde konuşarak İstanbul’u temsil edecek” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 zirvesinin ardından İskoçya’nın Glasgow kentindeki COP26 iklim zirvesine geçmesi beklenirken yurda dönmesinin nedeninin “protokol sorunları” olduğu belirtilmişti.

Reuters’ın görüştüğü bir yetkili, protokol ve güvenlik sorunları nedeniyle Erdoğan’ın bu planlanmayan dönüşü yaptığını söylemişti. Üst düzey yetkili şöyle konuşmuştu:

“Cumhurbaşkanının zirveye katılmadan dönmesinin temelinde protokol ve güvenlikle ile ilgili Türkiye’nin taleplerinin İngiltere tarafından tam olarak karşılanmaması var. Güvenlik için istenen araç sayısı ve güvenlik ile ilgili diğer bazı taleplerimizin tam olarak karşılanmaması nedeniyle sayın cumhurbaşkanı böyle bir karar aldı. Bizim açımızdan da önemli olan böyle bir zirveye katılmayı çok önemsiyorduk ama bunun yapılması gerekti.”

Vira Haber