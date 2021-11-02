Türkiye Denizcilik Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu toplanacak

Türkiye Denizcilik Federasyonu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Denizcilik Federasyonunun 5. Olağan Mali Genel Kurul ve 5. Olağan Genel Kurulları, Covid 19 kaynaklı pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından ertelendiği için zamanında yapılamamıştır. Pandemi yasaklarının sona ermesi ve üye STK'ların da Genel kurullarını gerçekleştirmeleri sonrası, Yönetim Kurulunun 27.10.2021 tarihinde yaptığı 10/2021 Sayılı son toplantısında, her iki genel kurul toplantısının, birinci toplantının 03 Aralık 2021 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasında Federasyon Merkezi GADEM ‘de yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı 18 Aralık Saat 11.00'de İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Suay UMUT Konferans Salonunda yapılacaktır."

Vira Haber