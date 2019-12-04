İmamoğlu’ndan Kartal’a deniz ulaşımı müjdesi

İmamoğlu, Kartal Belediyesi ziyaretinde, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Ziyarette ulaşım konusu masaya yatırıldı.

Beylikdüzü'nden Kartal'a deniz yoluyla 1 saat 15 dakikada ulaştıklarını belirten İmamoğlu, “İyi bir zaman 1 saat 15 dakika. Yanaşma noktalarını zenginleştirip, çoğaltırsak eğer, özelde çok tekne kullanılabilir İstanbul'da. 17-18 Aralık'ta bir ‘Deniz Çalıştayı'mız var. Sonra da tümüyle bir ‘Ulaşım Çalıştayı'mız olacak. Denizi, hayata katmak istiyoruz.

Demek ki, İstanbul'da deniz ulaşımı önümüzdeki süreçte çok önemli olacak. Tabii ki desteklenmeye ihtiyacı olan bir alan. Trafiğin belli bir payını denizde tutabilirsek, hem trafiğin rahatlaması açısından hem de huzur için önemli olacaktır. Çünkü deniz ulaşımı daha keyifli ve huzurlu bir ortam sunuyor. İskeleler de önemli. Daha fazla yanaşılabilir noktalar üretmek lazım. Bu konuda zayıf bir kentiz. Artı, iskelelere insanların toplu taşıma ile rahat ulaşabildiği 'toplu ulaşım ana noktaları' geliştirmek zorundayız. Bütün bunları Deniz Çalıştayında konuşacağız. Sektörün temsilcileri ile bir araya geleceğiz. Her şeyi konuşa konuşa çözmek niyetindeyiz. Yani herkes sürecin bir paydaşı." dedi.

Vira Haber