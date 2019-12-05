MSC Virtuosa gemisi su ile buluştu

MSC Cruises, geçtiğimiz hafta Fransa’nın Saint-Nazaire kentinde bulunan Chantiers de l’Atlantique’te Tersanesi’nde MSC Virtuosa’yı ilk kez su ile buluşturdu. Böylelikle geçtiğimiz ay içerisinde üçüncü kez dönüm noktasını kutlamış oldu.

Su ile buluşma etkinliği, MSC Grandiosa’nın 31 Ekim’de tamamlanarak teslim alınması ve yine aynı tarihte 5 adet sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) güdümlü gemilerden ilki olan MSC Europa’nın çelik kesme töreninin ardından gerçekleşti.

MSC Cruises, aynı gün içerisinde Chantiers de l’Atlantique işbirliği ile MSC Europa’da uygulanması planlanan yeni yakıt hücre teknolojisi PACBOAT adlı çığır açıcı AR&GE projesini tanıttı. Şirket, gemicilik endüstrisinin çevre yönetimi çıkarlarına yönelik çevresel ileri teknolojinin gelişimi konusuna kendilerini adadığını dile getirdi.

MSC Cruises, deniz çevre teknolojisinde karbon nötrlüğüne tek başına hızlı bir şekilde erişmekte yetersiz kaldığını belirtirken ve sıfır emisyon taahhütlerini yerine getirmek adına, çevre teknolojisinin geliştirilmesi ve hızlandırılması konusunda yatırımlar yapmaya devam edeceğini ekledi.

MSC Virtuosa, Ekim 2020 tarihine kadar daha fazla geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi için yüzer havuza alınacak ve MSC Grandiosa’dan sonraki ikinci Meraviglia-Plus sınıfı gemi olacak.

MSC Virtuosa, hava emisyonlarının büyük oranda azaltılması amacıyla gemiyi, limanda yerel güç şebekesine bağlayan “kıyıdan gemiye güç” sistemi ile donatılacaktır. Bu özellik şirketin 2017’den itibaren hizmete giren tüm yeni gemilerinde standart haline getirilmiş olup tüm filoda mevcut bulunuyor.

MSC Virtuosa’nın ilk yolculuğu, Kasım 2020 tarihinde Cenova hareketli olarak yedi gece altı liman ile Batı Akdeniz seyahati olacak. Akdeniz’de geçireceği kış sezonunun ardından 2021 yaz sezonunda Kuzey Avrupa’ya açılacak.

Henüz isimlendirilmemiş olan üç Meraviglia-Plus gemisinin üçüncüsü, 2023’de hizmete sunulacak olup aynı zamanda LNG destekli olarak inşa edilecek. MSC Cruises, Mayıs 2022 tarihinde hizmete sunulacak olan şirketin ilk World Class prototipi MSC Europa ile beraber LNG güdümlü beş gemisinin inşasına 5 milyar Euro yatırım yapacak.

MSC Cruises filosunun 2027 yılına kadar 25 gemiye yükselmesini sağlayacak olan 11.6 milyar Euro’luk yatırım planının bir parçası olarak World Class sınıfı gemiler, Fransa’nın Saint Nazaire kentinde Chantiers de l’Atlantique tersanesinde inşa edilecek.

Vira Haber