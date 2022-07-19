İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Şimşek: “Vatandaşlarımız Müsterih Olsunlar”

Şimşek, “Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bütün süreç Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu ve Brezilya Çevre Enstitüsü ile Basel Konvansiyonuna uygun olarak ilerliyor.” dedi.

Sökülmek üzere Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’ne getirilecek olan uçak gemisi "Nea Sao Paulo” hakkında açıklamada bulunan İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, şube üyesi olan SÖK Denizcilik firmasının, Brezilya’da Nea Sao Paulo geminin ihalesine girdiğini ve ihale sürecini kazanarak gemiyi devir aldığını belirtti.

“Sosyal Medyada Çıkan, Aslı Olmayan Haberler Sektörümüze Çok Büyük Zarar Veriyor”

Adem Şimşek, şunları söyledi: “Yaklaşık 270 metre boyunda 22 bin ton demir ağırlığında olan gemi, ülkemize yakın bir zaman içinde hareket edecek. Avrupa Birliği Lisansını alan şirket, kriterleri en üst düzeyde uyguluyor. Şirket asbest, atom ve radyasyon konularında akredite kuruluşlar aracılığıyla envanter çalışmalarını yapmış ve yaptıktan sonra Bakanlığımız notifikasyon belgesini onaylamıştır. Sosyal medyada çıkan haberler, bilinmeyen ve aslı olmayan evrak veya bilgilerle yola çıkılmış, adeta sektörümüzü karalama kampanyası başlatılmıştır. 600 ton, 900 ton gibi dünyada hiçbir geminin üzerinde olmayan asbest miktarının söylenmesi sektörümüze ve burada bulunan şirketlere çok büyük zarar veriyor. Bütün işlemler bittiği halde gemi yola çıkmadı. Bunun bir teknik süreci var. Römork bağlanacak, sigortası yapılacak. Ay sonuna doğru yola çıktığı takdirde bir, bir buçuk ay içinde Türkiye sularında olacak. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bütün süreç Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu ve Brezilya Çevre Enstitüsü ile Basel Konvansiyonuna uygun olarak ilerliyor. SÖK Denizcilik ’in projeyi çevreye bir zarar teşkil etmeden başarılı bir şekilde tamamlayacağını biliyoruz. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak bu süreci yakından takip ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.”

“Bu tür gemiler sorunsuz bir şekilde kesildi ve kesilmeye de devam edecek”

Gemi söküm sektörünün, demir çelik sektörünün ham madde ihtiyacının yüzde 3’nü karşılayan bir sektör olduğunu belirten başkan Adem Şimşek, şöyle devam etti: “Yıllık 25-30 milyon ton miktarında ithal ettiğimiz hurdadan ortalama 600-800 bin ton demir hammaddesini demir çelik fabrikalarına veriyoruz. Bu sektör ekonomik olarak ülkemize yılda yaklaşık 1 milyar doların üzerinde katkı, 10 bin kişiye de istihdam sağlamaktadır. Dünya’da Hindistan, Pakistan ve Bangladeş, gemi kesiminde ilk sıraları alıyorlar. Biz, bunlar arasında küçük bir grubuz. Neden? Çünkü bizler, AB standartlarına uygun bir halde çevreye duyarlı ‘Green Recycling’ yeşil dönüşümle bu tür gemilerin kesimini gerçekleştiriyoruz. AB Uyum Yasası doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kontrolü ve talimatlarıyla bugüne kadar burada bu tür gemiler sorunsuz bir şekilde kesildi ve kesilmeye de devam edecektir.”

