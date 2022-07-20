İzmir Açıklarında 43 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.
A+A-
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Bu haber toplam 127 defa okunmuştur
Etiketler : izmir, foça, göçmen, sahil güvenlik, deniz
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.