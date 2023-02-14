İMEAK Deniz Ticaret Odası Depremzedelerin Yanında

İMEAK DTO'nun çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), AFAD ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda başlatılan yardım çalışmaları İstanbul ve Şubelerimizin bulunduğu il ve ilçelerden deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerine en hızlı şekilde ulaştırıldı.

Konteyner, jeneratör, soba, uyku tulumu, battaniyeden, taşınabilir şarj cihazı (powerbank), pil, gıda, su, temel tüketim malzemeleri, bebek ürünleri, giyim malzemelerine birçok ürünü taşıyan 23 TIR Kahramanmaraş ve Hatay’a gönderildi. Bölgeye gönderilen ihtiyaç maddeleri, mülki idare amirleri ve AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya devam ediyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından İskenderun Şubemiz vasıtasıyla ilçede yemek hizmeti verecek bir aşevi oluşturuldu. Aşevinin 20 günlük ihtiyacını karşılamak üzere satın alınan 32 ton gıda maddesi bölgeye gönderildi.

Aşevinde, sabahtan öğleye kadar ve akşam aynı anda 500’er kişiye olmak üzere yemek dağıtımı gerçekleştirilecek. Aşevinde bulunan fırın vasıtasıyla günlük 1000 adete kadar ekmek dağıtımı da yapılacak.

İMEAK DTO Antalya Şubesi ve QTerminals Antalya iş birliğiyle hazırlanan Deprem Yardım Gemisi, Hatay ili Arsuz ilçesi Madenli Balıkçı Barınağı'nda bulunan Hatay Deniz Otobüsleri İskelesi'ne (HADO) bağlanarak depremzede vatandaşlarımıza, konaklama ve yemek imkanı sunarken, yardım dağıtımına da başladı.

Gemiler İskenderun’a Yardım Malzemesi Taşıdı

Öte yandan, Denizcilik Sektörü de tüm imkanlarını seferber ederek bölgeye yardıma koştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Oda Üyeleri denizyolu taşımacıları, Ro-Ro gemilerini ücretsiz olarak deprem bölgesine yardım için hizmete soktu. İzmir Aliağa’dan yola çıkan Sevgi İmamoğlu kosteri ile Çeşme’den kalkan Ulusoy-5 ve İstanbul’dan yola çıkan Pergamon Seaways, Transfighter, Lider İlyas ve İstanbul N Ro-Ro gemileri İskenderun Limanı’na prefabrik konut, yaşam konteynerleri, jeneratörler, TIR’larla insani yardım malzemesi, iş makineleri, akaryakıt yüklü tankerleri taşıdı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından İskenderun’a gönderilen Adnan Menderes feribotu, deprem bölgesinden vatandaşları tahliye etti.

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ve Gemi İnşa Sanayi A.Ş. (GİSAŞ), 3 tır, 1 kamyon ile 1 ambulans ve gönüllü 60 kişilik ekibi taşıyan 2 otobüsün yanı sıra çok sayıda konteyner evi deprem bölgesine gönderdi.

Turkon Line, AFAD ile ortak sürdürdüğü projeyle konteynerleri yaşam alanı haline getirme çalışmalarını sürdürüyor. Isıtma ve soğutma sistemiyle beraber buzdolabının da bulunduğu konteyner evlerde 6 kişinin kalması planlanıyor.

Karadeniz Holding, 3.000 kişinin yaşayabileceği 2 yüzer yaşam kentini Hatay-İskenderun'a göndereceğini açıkladı.

Mersin ve Adana’dan 28 büyük balıkçı gemisi ile sürekli olarak insani yardım malzemesi, seyyar tuvalet, jeneratör ve gıda malzemeleri Samandağ Çevlik Balıkçı barınağına taşınırken, bu tekneler dönüşlerinde vatandaşların bölgeden tahliyesini de gerçekleştirdiler.

İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından satın alınarak Merkez ve Şubelerin koordinasyonunda yapılan yardımların yanı sıra denizcilik camiası ve üyelerin yaptığı yardımlar da yine Oda koordinasyonunda bölgeye sevk edildi. Bu şekilde bugüne kadar bölgeye gönderilen yardım malzemeleri ana kalemler itibarıyla şöyle oldu:



Genel Olarak Deprem Yardım Malzemeleri

23 TIR Yardım Malzemesi

Konteyner 10 adet

Seyyar WC 490 adet

Jeneratör 29 adet

Elektrikli Isıtıcı- Soba 4.500 adet

Taşınabilir şarj cihazı (powerbank) 1.500 adet

Uyku Tulumu 1.300 adet

Battaniye-Yorgan 2.453 adet

Yetişkin Giyim 7.832 adet

Bebek-Çocuk Giyim 5.460 adet

Çocuk Bezi 412 paket

Gıda 44.755 kg/21.267 koli

Temizlik-Hijyen Ürünü 3.368 koli/5.123 kg.

Pet şişe içme suyu 87.140 litre



İMEAK Deniz Ticaret Odası, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat halinde bundan sonra da deprem bölgesine yardımlarını sürdürmeye devam edecek.

Vira Haber