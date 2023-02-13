Şile'de Karaya Oturan Gemi Kurtarıldı
Şile'de karaya oturan "TQ Ordu" isimli gemi, yapılan incelemelerin ardından yeniden kurtarılarak yüzdürüldü.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, TQ ORDU isimli geminin Şile'de karaya oturduğu belirtildi.
Geminin kurtarıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Gemi, yapılan sualtı sörveyinin ardından kurtarma uzmanımız, Gemi Kurtaran, Mehmetçik, Kurtarma-8, Şark römorkörlerimiz ve KEGM-10 botumuz refakatinde bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü."
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Etiketler : şile, gemi, kurtarma, kıyı emniyeti genel müdürlüğü, TQ ORDU
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