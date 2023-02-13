UTİKAD, Deprem Bölgesine Yönelik Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

UTİKAD'dan yapılan açıklamaya göre, UTİKAD üyeleri depremin ilk gününde hızla harekete geçerek kurulan Afet Koordinasyon Masası aracılığıyla yardım malzemelerinin afet bölgesine ulaştırılması için gece gündüz demeden afet lojistiği operasyonu gerçekleştirmeye devam ediyor.

Afet Koordinasyon Masası, ülkenin önemli lojistik STK'larını, kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlileri, belediye çalışanlarını, lojistik sektöründe faaliyet gösteren yönetici ve çalışanları bir araya getirerek büyük bir gönüllülük hareketinin ilk adımını atmış oldu.

Araç ve şoför sunabilenlerle kurtarma çalışmalarında kullanılacak iş makinelerinin bölgeye sevk edilmesi için nakliye ihtiyaçlarını koordine ederek iş makinaları dahil olmak üzere yardım malzemelerinin yüklü olduğu yüzlerce tırı kötü hava koşullarının etkili olduğu afet bölgesine ulaştırmak için UTİKAD gönüllüleri zamanla yarıştı.

Hızla güncellenen bilgiler ve duyurular yoluyla komşu ülkelerden Türkiye'ye insani yardımın taşınmasına ilişkin prosedürler takip edildi, gümrük süreçleri, araç izinleri, vergi ve izin muafiyetleri, afet bölgesindeki karayolu durumu, işler durumdaki havalimanları, denizyolu ile ulaştırılacak yardımlar için limanlardan kalkan gemilerin hareket saatleri yardım ulaştırmak isteyen gönüllülerin bilgisine sunuldu.

UTİKAD tarafından AFAD, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve AKOM yetkilileri ile yürütülen eşgüdümlü çalışmalar afet bölgesinde etkin bir iletişim ağının kurulmasını sağlayarak depremin yaşandığı ilk gün itibarıyla güncellenen ihtiyaç malzemelerinin neler olduğunun tespit edilmesini sağladı.

Kurtarma çalışmaları için kullanılacak ağır iş makineleri bölgeye sevk edilirken bölgeden gelen bilgiler ışığında gıda, giyim, çadır, ısınma ve gıda gibi güncellenen ihtiyaç malzemelerinin hızla organize edilmesine de katkı sundu.

UTİKAD, devlet yetkililerinin uluslararası yardım çağrısı sonrası kurtarma çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye gelen yabancı kurtarma ekiplerinin afet bölgesine ulaştırılmasına da yardım etti.

Fransa'dan Adana Havalimanı'na gelen Fransız kurtarma ekibi ve yanlarında getirdikleri ekipman için dakika dakika uçuş bilgileri güncellendi ve Fransız kurtarma ekibini afet bölgesine ulaştırmak için dernek üyeleri tarafından hazırlanan otobüsler havalimanında hazır bekletildi.

Denizyolu ve demiryolu da devreye alındı

Kara yolu ile ulaştırılmaya çalışılan yardım malzemesi yüklü taşıtlar afet bölgesindeki yollarda trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oldu. Kara yolunda yaşanan olumsuzluklar lojistik sektörünün her modunda faaliyet gösteren UTİKAD üyelerini farklı alternatifler yaratmak için harekete geçirdi.

Hızlı ve etkili çalışmalar sonucunda farklı ulaştırma yolları devreye alınarak bölgeye ulaştırılması gereken yardım malzemeleri hız kesmeden sevk edildi. Denizyolu alanında faaliyet gösteren dernek üyeleri Ro-Ro seferleri düzenleyerek yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için çaba sarf etti.

Depremin ikinci günü itibarıyla İstanbul ve İzmir'den başlatılan Ro-Ro seferleri sayesinde İskenderun limanına ulaştırılan yardım malzemeleri afet bölgesinde görevli resmi kurumlara ulaştırıldı.

UTİKAD ve Demiryolu Taşımacılığı Derneği'nin TCDD ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında hız ve taşınabilecek yük kapasitesi açısından daha fazla imkan sunması nedeniyle demiryolu seferleri düzenlenmeye başladı.

Kocaeli Köseköy'den gerçekleşen blok tren seferleri ile afet bölgesine mutfak, yaşam konteyneri ve seyyar tuvaletlerin ulaştırılması sağlandı. Yardım malzemelerini taşıyacak bir UTİKAD blok treni organizasyonu ise tüm hızıyla devam ediyor.

Afet bölgesine çok sayıda yardım malzemesi ulaştırılmaya devam ederken bölgeye ulaştırılan malzemelerin depolanması ve dağıtımına yönelik lojistik koordinasyon, afet bölgesindeki yaraların sarılması sürecindeki önemini korumaya devam ediyor.

Türkiye için afet lojistiği hayati önemde

Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, lojistik sektörünün gösterdiği çabalar için "Taşınan sadece bir yük değil, ülkemizin dayanışması ve birlik beraberliğiydi." diyerek tüm ülkenin bir araya geldiği büyük yardım hareketine duyduğu minnettarlığı aktardı.

Depremden etkilenen bölgelerin yaralarının sarılmasında uzun soluklu düşünülmesi gerektiğini ve gelecekte benzer bir durumla karşılaşılması halinde etkin ve hızlı hareket kabiliyeti için Afet Lojistiği Koordinasyon Kurulunun kurulmasının hayati önem taşıdığının altını çizen Ulusoy, "Lojistiğin önemi hem pandemi döneminde hem de yaşadığımız büyük afetle acı şekilde tecrübe edildi. Bu nedenle Afet Lojistiği Koordinasyon Kurulunun kurulması için UTİKAD olarak çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.