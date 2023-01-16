İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyurdu! Oda ve Borsalar içinde ilk oldu
İMEAK Deniz Ticaret Odası, Türk Loydu tarafından Türkiye’deki Oda ve Borsalar içerisinde ilk defa ISO 27001 BGYS Sertifikasını almaya hak kazanan Oda oldu.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda Türk Loydu tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 27001:2013 standardı denetimi sonucunda Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin 5174 sayılı kanun kapsamında verilen üye ve kamu hizmetleri altında Deniz Ticareti ve Deniz Ulaştırma, Dış İlişkiler, Mali ve İdari İşler süreçleri ile bu süreçleri destekleyen Bilgi Teknolojileri faaliyetlerini, bu süreçteki faaliyetlere ait bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerinin sağlanması kapsamında ilgili standart gereklerine uygun olarak kurulduğu ve işletilmekte olduğu belgelendi.
Vira Haber
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Etiketler : İMEAK DTO, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Tamer Kıran, Türk Loydu
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