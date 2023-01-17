Yapay Zekâ ve Bulanık Mantık Projesi ile Gençler Geleceğe Yön Verecekler

Yapay zekâ destekli bulanık mantık teorisi ile günlük hayat problemlerinin çözümü için farklı illerden öğrenciler Eskişehir’de buluşacaklar. Proje için Türkiye geneli seçilen 25 asil öğrenciden birisi İTÜ MTAL öğrencilerinden Hatice Şeyma KÖKEN ve yine seçilen 25 yedek öğrenciden birisi İTÜ MTAL öğrencisi Burak BERBER.

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, MEB Eskişehir Mihalıççık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve STEM Eğitimciler Derneği Ortak düzenlediği Yapay Zeka Destekli Bulanık Mantık Teorisi ile Günlük Hayat Problemlerin Çözümü Eğitimi; matematiğin sadece bir dersten ibaret olmayıp hayatımızın her alanında bulunduğunu fark etmelerine katkı sağlamak, meslek tercihleri ne olursa olsun bir bilim insanı gibi düşünmelerine destek olmak ve en önemlisi matematiği sevmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Proje ile öğrencilerin günlük hayatta tıbbi uygulamalar, farmakoloji, ekonomi, eğitim, mühendislik gibi farklı alanlarda problemleri ifade etmek için çalışacaklar. Eskişehir Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleşecek olan bu proje ile gençlerin gündelik yaşamda karşılaştığı birçok problemi yapay zeka destekli bulanık mantık kullanarak çözebileceğini ve bu sayede matematiğin sadece bir dersten ibaret olmayıp hayatımızın her alanında bulunduğunu fark etmelerine katkı sağlamak, meslek tercihleri ne olursa olsun bir bilim insanı gibi düşünmelerine destek olmak ve en önemlisi matematiği sevmelerine yardımcı olunacaktır.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi https://fuzzylogic.cbu.edu.tr/ adresinden alınabilir.