İMEAK Deniz Ticaret Odası Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak’ın başkanlığını yaptığı meclis toplantısı son seçimle göreve başlayan Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri ve meslek komitesi üyelerinin kendilerini tanıtması ile başladı. Ardından Oda Meclisi'nin 6.10.2022 ve 55 sayılı toplantı zabıtları, 2022 Eylül ayı fasıllar arası aktarımı ve Eylül ayı mizanı görüşülerek ve oy birliği ile kabul edildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nun Ekim ayı faaliyet sunumu sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı konuşmada, İMEAK DTO’nun Piri Reis Üniversitesi Tuzla Deniz Kampüsünde, 15 Ekim’de gerçekleştirilen Meslek Komiteleri ve Meclis Üyesi seçiminin ardından oluşan ve 2022-2026 dönemini kapsayan 10. Dönem Meclisinin ilk toplantısını geçtiğimiz hafta yaptığını, Oda’nın yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanı ve Divanı, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyelerinin seçimlerinin gerçekleştirildiğini hatırlattı. Yine Organ Seçim Yönetmeliği'nin 26'ncı maddesi kapsamında belirlenmiş esaslar dahilinde Meslek Komiteleri Başkan ve Başkan Yardımcısı Seçimlerinin de 22 Ekim Cumartesi günü tamamlandığını kaydeden Tamer Kıran, geçtiğimiz hafta Perşembe günü de ilk Yönetim Kurulu Toplantısını yaparak görev dağılımını belirlediklerini bildirdi.

Yeni Yönetim Kurulu Üyelerini ve Oda organlarında görev alanlar tebrik ederek, görevlerinde başarılar dileyen Tamer Kıran, “Şubelerimizin bazılarında eski Başkanlarımızla devam ederken, bazılarında yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Aramıza yeni katılan Başkanlarımıza hoş geldiniz diyorum. Tüm Başkanlarımı tebrik ediyor, yeni dönemde başarılar diliyorum. Geçmiş dönemde birlikte çalıştığımız tüm meclis, komite ve komisyon üyelerimize odamıza kattıkları değer için de teşekkür ediyor, yeni dönemin meclisimize, sektörümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Artık seçim sürecini geride bıraktıklarını, bundan sonra tüm enerjilerini denizcilik sektörünün gelişmesi için harcayacaklarını belirten Tamer Kıran, “Herkes müsterih olmalıdır ki önümüzdeki 4 yıllık süreçte de Deniz Ticaret Odası, kısır çekişmelerde boğulmayan, bütün üyelerinin görüş ve önerilerine açık, tek amacı sektörü büyütmek ve sorunları tek tek aşmak olan bir yönetim anlayışıyla yoluna devam edecektir” dedi.

Meclis Üyelerinin aylık toplantılara düzenli katılımının ve Meslek Komitelerinin düzenli yapacakları toplantıların önemini vurgulayan Tamer Kıran, komitelerden gelecek sektörel sorunlar ve çözüm önerileri tekliflerinin Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Küresel Ekonomideki Durum

Küresel ekonomideki durumu değerlendiren Tamer Kıran, 4,5 yıllık zorlu bir dönemi geride bıraktıklarını belirterek, uzun süredir devam eden belirsizliklerin, yavaşlama ve yüksek enflasyon eğiliminin, hemen yanı başımızda halen devam eden savaş ve ülkeler arası ilişkilerdeki istikrarsızlıkların önemli tehdit unsurları olarak karşılarında durduğunu kaydetti.

Küresel ekonomide bir taraftan büyümede yavaşlamayı teyit eden veriler gelmeye devam ederken, diğer taraftan yüksek enflasyon ile mücadeleye yönelik merkez bankalarının faiz arttırım sürecinin devam ettiğini ifade eden Tamer Kıran, “Ekim ayı ortalarında yayınlanan IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre bu yılın büyüme tahmini yüzde 3,2 seviyesine, gelecek yılın büyüme tahmini de aşağı yönlü yüzde 2,7 seviyesine revize edildi. Bizi en çok ilgilendiren ve en büyük ihracat pazarımız olan Euro bölgesi 2021 yılında yüzde 5,2 büyürken, bu yıl beklenen büyüme yüzde 3,1, gelecek yılın büyüme tahmini ise yüzde 0 civarlarında bekleniyor” diye konuştu.

Büyümedeki yavaşlamaya rağmen enflasyonun yükselişini sürdürdüğünü vurgulayan Tamer Kıran, geçen hafta Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 75 baz puanlık faiz arttırımı ile politika faizini yüzde 2’ye yükselttiğini, aynı oranda bir artışı ABD Merkez Bankası FED’in de gerçekleştirdiğini kaydederek, bununla birlikte, başta FED olmak üzere merkez bankalarının faiz arttırımında daha yavaş olması gerektiğini öne süren görüşlerin gelmeye devam ettiğine dikkat çekti.

FED bölgesel başkanlarının ABD’nin büyüme oranı hakkında daha az endişeliyken, ECB tarafının enerji krizinin öngörülemeyen etkileri nedeniyle daha kaygılı göründüğünü belirten Tamer Kıran, “Bu farklılığın politika faizlerine de yansıması ve getiri açısından daha cazip olmaya aday ABD dolarının güçlü kalmaya devam etmesi ve bir miktar daha güçlenmesi olasılığı yüksek görünüyor. Dolar bazında satılan emtiaların pahalı olması ve buna bağlı talep düşüşü de emtia fiyatlarını baskılamaya devam edecektir. Burada özellikle ana metallerin düşüş ihtimali daha yüksek görünüyor. Enerji ve gıda fiyatları ise jeopolitik gelişmeler ve iklim krizi nedeniyle muhtemelen daha dalgalı seyredecektir” diye konuştu.

Türkiye ekonomisinde yaklaşan seçim nedeniyle önümüzdeki aylarda genişletici para politikasının yanına gelecek maliye politikası ve ücret destekleriyle yavaşlamadan tekrar büyümeye geçme ihtimalinin yüksek göründüğünün altını çizen Tamer Kıran, “Yüksek enflasyon ortamında işletme sermayesi ihtiyacı artmış durumdadır. Büyüme politikalarının amacına ulaşabilmesi için hem krediye erişim ile ilgili sorunların çözülmesi hem de enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.

Türkiye’de Yaşanan Önemli Gelişmeler

Küresel ekonomideki tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’deki olumlu gelişmeleri göz ardı etmememiz gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun gelişmelerin yaşandığına şahitlik ettiklerini belirten Tamer Kıran, şunları söyledi: “Hafta başında Antalya’ya gittik, üyelerimizle bir araya geldik, Manavgat ve Kemer Belediye Başkanlarımızı ziyaret ettik. Kasım ayına gelmemize rağmen Antalya’daki turizmin canlılığını bizzat görmekten fevkalade memnun olduk. Savaş halindeki Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının Antalya’da bir arada huzurlu bir şekilde yaşamalarını ülkemizdeki hoşgörü ikliminin en güzel tezahürü olarak görüyorum. Ülke olarak 2022 yılı geneli için yılbaşında 42 milyon olarak hedeflediğimiz turist sayısını son değerlendirmelere göre yılsonunda 50 milyon olarak revize etmiş bulunuyoruz. Kısacası turizm önümüzdeki dönemde de ülkemizin bacasız sanayisi olmaya güçlü bir şekilde devam edecek görünüyor. Antalya ziyaretimizde Serbest Bölge’de, ARES Tersanesi’ni de ziyaret ettik ve Türkiye’nin ilk insansız silahlı deniz aracı ULAQ’ı üretim yerinde görme imkanını bulduk. Araç hakkında verilen bilgileri dinledikçe savunma sanayimizin geldiği noktadan gurur duyduk. Zaten bu alanda yakın zamanda ortaya konulan projeler ve ürünler milletçe göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.”

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümünde Türkiye’nin otomobili TOGG’un Gemlik Fabrikası’nın resmi açılışı ve ilk seri üretim aracının banttan inme töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törenle gerçekleştirildiğini hatırlatan Tamer Kıran, “Türkiye gibi otomotiv sanayisinde güçlü bir ülkenin artık kendi markasını üretmeye başlamasını fevkalade sevindirici buluyorum. Cumhuriyet'in 100. yılına adım attığımız böyle anlamlı bir günde yerli otomobil projemizin çok başarılı olmasını ve dünya piyasalarında bir an önce yerini almasını temenni ediyorum” diye konuştu.

TOGG vizyonunu ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Tamer Kıran, projede emekleri geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile proje ortakları 4 şirketin yöneticilerine ve hissedarlarına teşekkür etti.

Tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olduğunu dile getiren Tamer Kıran, birlik, beraberlik ve kardeşliğin bozulmadan devam ettiği sürece zor zamanların üstesinden geleceklerine olan inancının tam olduğunu söyledi.

Kasım ayında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 84. yıl dönümünde saygıyla yad edeceklerini belirten Tamer Kıran, “Sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacak, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

24 Kasım’ın da Öğretmenler Günü olarak kutlanacağını hatırlatan Tamer Kıran, yeni görev dönemlerinde de denizcilik eğitiminin öncelik verdikleri alanlardan birisi olmaya devam edeceğini belirterek, tüm öğretmenlere şükran ve saygılarını sunarken, vefat eden ve şehit öğretmenleri rahmetle andı.

Meclis İhtisas Komisyonlarının belirlendiği toplantıda, yeni dönem Şube ve Meclis Başkanları, Meslek Komite Başkanları ve Meclis Üyeleri kendilerini tanıttı. Toplantı görüş ve önerilerin ardından sona erdi.

Vira Haber