Bulk Atlantic Çevre Dostu Yeni İnşa Gemilerini Teslim Almaya Başladı

“Bulk Atlantic” kısa adıyla “BAI” 1998 yılından beri kuru yük taşımacılığında faaliyet göstermekte olan uluslararası bir denizcilik firması. Şirketin operasyonlarının yürütüldüğü merkez İzmir ofisinin yanı sıra İstanbul, Londra ve Montreal şubeleri de mevcut. İsviçre şubesi ise kurulum aşamasında.

Bulk Atlantic şirket yetkilisi Serhat Ferhanoğlu konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Büyüyen bir şirketiz ve dinamik bir ekibimiz var. Adımlarımızı hep iyi hesaplayarak atıyoruz. Denizcilik çok değişken, iniş çıkışları olan, dünyadaki tüm ekonomik hadiselerden direk etkilenen bir sektör. Ukrayna’daki savaştan tutun, Amerika’daki enflasyona, OPEC‘in kararlarından tutun Güney Amerika’daki yağış durumuna kadar her hadise dünya ticaretini ve denizcilik sektörünü direkt veya dolaylı olarak etkiliyor. Müşterilerimize teklif verirken 6 ay sonrasını öngörebilmek, bunun için gerektiğinde hedging enstrümanlarını kullanmak, tabi bir taraftan da dünyanın dört bir tarafındaki armatörlerle broker ağımız vasıtasıyla dirsek temasında bulunmak bizim gündelik rutinimiz. Üstelik tüm bunları zamanla yarışarak yapmak zorundayız.

Gemi dizayn teknolojisinin geldiği son noktayı yansıtan, süper ekonomik yakıt tüketimine sahip, 40 bin deadweight tonluk yeni tip gemilerimizin ilkini Ekim ayı sonunda tersaneden teslim aldık. Günümüzde gelinen enerji fiyatları neticesinde bir geminin yakıt tüketim miktarı en can alıcı özelliği halini aldı. Biz de rekabetçi olabilmek için çevre dostu, az yakıt harcayan, eco tip gemilere yönelmekteyiz ve bu hususun 2023 yılbaşında yürürlüğe girecek çevreci regülasyonlar sonrasında daha da önem kazanacağını düşünüyoruz. Aynı dizayndaki ikinci ve üçünü gemilerimizi de önümüzdeki aylarda teslim almış olacağız. Bu gemilerin Open hatch - Box type olarak tanımladığımız ambarları kolay ve hızlı yükleme/tahliye imkanı sağlıyor ve demir çelik, çuval vb. yüklerin taşınması için çok elverişliler. Bu gemilerimizi yıllardır işletmekte olduğumuz Türkiye çıkışlı hattımızda konuşlandırarak, basta demir çelik firmaları olmak üzere tüm Türk müşterilerimizin yurt dışı ihracatlarına olan desteğimizi de arttırmış olacağız.

İşimizin bir diğer safhası ise gemilerimizin gündelik operasyonlarının takibi. Çoğunluğu geçmişte kaptanlık yapmış proaktif bir operasyon ekibimiz var . Operasyon merkezimizi İstanbul’dan İzmir’e kaydırmamız da çok faydalı oldu. Zaten stresi yüksek bir işimiz var, İzmir’in huzurlu ortamı operatörlerimizin işlerine daha iyi konsantre olmasına yardım ediyor.

Şirketimizin bir diğer önemli unsuru ise çalışanlarımız. Denizcilik şahsi beceriler ve şahsi ilişkiler ile yürüyen bir sektör. Biz çalışanları ile aile gibi olan bir firmayız ve ancak onlarla beraber gelişebileceğimizi biliyoruz. Operatörlüğü veya brokerliği BAI de öğrenip yetişen ve yıllardır bizimle çalışan birçok arkadaşımız olduğu gibi çok büyük deneyimler ile aramıza katılan arkadaşlarımız da var. BAI’de tecrübeyi yeni nesillere aktararak başarılı olacağımıza inanıyoruz. Kapımız kendine güvenen yeni takım arkadaşlarına her zaman açık.

Bulk Atlantic olarak önümüzdeki yıllarda da iyi planlanmış adımlar atmaya devam ederek hem ofis sayımızı hem de tonaj ve yük hacmimizi arttırarak dünya çapında bilinilir bir marka haline gelmeyi hedeflemekteyiz.