İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

İMEAK DTO Kocaeli Şubesinin meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Marmaris’te düzenlenen, ‘4. Deniz Turizmi Çalıştayı’ hakkında, “Ülkemize gelen toplam 57 milyon yabancı ziyaretçinin 5 milyonu deniz yolu ile gelmiştir. Bunların ancak 1,5 milyonu kruvaziyer yolcusudur. Odamız bu çalıştaylarla, ülkemizin turizmden daha fazla pay almasını amaçlamaktadır. Bizler de Kocaeli olarak deniz turizmi imkanlarımızı ortaya koyarak, gerekli Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermeliyiz” dedi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Nisan Ayı 19. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde, Körfez Ticaret Odası (KTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aracı, kendilerini ağırlayan KTO Başkanı Recep Öztürk ve yönetimine teşekkür etti.

MECLİSE YOĞUN KATILIM

Meclise; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu, Türk P&I Genel Müdürü ve aynı zamanda Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi R. Ufuk Teker, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bamyacı, Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Yalaz, Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) Yönetim Kurulu Başkanı Engin Uztürk, Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Kulübü, Yalova Üniversitesi Denizcilik Kulübü, Meclis Üyelerimiz, eğitimciler, öğrenciler ile denizcilik paydaşları katıldı.

“SEÇİLENLERİ TEBRİK EDİYORUZ”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Seçimleri olgunlukla tamamlayan milletimiz kendilerini 5 yıl boyunca yönetecek yerel yöneticileri belirledi. Bizler de; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, 31 Mart’ta seçilen tüm belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi tebrik ediyoruz. Kentimiz için onlarla her zaman omuz omuza çalışacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.

“23 NİSAN’I COŞKU İLE KUTLADIK”

Geride bıraktığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında da açıklamalarda bulunan Doğusel, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladık. Ülkemizin dört bir yanında meclisimizin açılmasının 104. yılı olması gururunu yaşadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve önce meclisimizi sonra da Cumhuriyetimizi kuran devlet adamlarımız rahmetle, milletle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

“DENİZ KAZALARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPIYORUZ”

Meydana gelen deniz kazaları hakkında da konuşan Başkan Vedat Doğusel, “Son günlerde sık sık deniz kazası haberleri alırken İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak bu konuda gerek üyelerimizi gerekse de kentimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bilindiği gibi deniz kazaları, can, gemi ya da yük kayıpları ve kaza sonrasında çevre zararı da oluşturabilen yaşanması arzu edilmeyen olaylardır. Son günlerde deniz kazalarının artması nedeniyle bizler de bu konuyu irdelemeye devam edeceğiz. Bugün de deniz kazalarıyla alakalı sigorta uygulamaları ile ilgili üyelerimizi etraflıca bilgilendireceğiz” dedi.

DOĞUSEL: “KOCAELİ BİR DENİZ KENTİ”

“Kocaeli bir deniz kenti” diyerek sözlerine devam eden Doğusel, “Lojistiğiyle, turizmiyle, balıkçılığıyla kent olarak her yıl daha da geliştiğimizi, “deniz kenti” ifadesinin altını doldurmak için devletimizin, yerel yönetimlerimizin, odalarımızın canla başla çalıştığını görüyor ve bundan da mutluluk duyuyoruz. Gerek körfezimizdeki temizlik çalışmaları, gerek artan ihracat rakamları gerekse de spor ve turizm faaliyetleriyle kentimiz gelişmeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte denizle alakalı daha stratejik çalışmaların yapılacağını ve Kocaeli’nin deniz kenti hüviyetinin daha da güçleneceğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

DENİZ TURİZMİ ÇALIŞTAYI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın öncülüğünde geçtiğimiz günlerde Marmaris’te düzenlenen, ‘Deniz Turizmi Çalıştayı’na katılarak toplantı hakkında değerlendirmelerde de bulunan Vedat Doğusel, “Merkez Odamızın düzenlediği, ‘Deniz Turizm Çalıştayı’ndan bahsetmek istiyorum. 2007 yılında başlattığımız bu çalıştayın sonuncu olan 4. Deniz Turizm Çalıştayı, 29 Nisan 2024 tarihinde Marmaris’te gerçekleştirildi. 2000 yılında Odamız bünyesinde oluşturduğumuz ‘Deniz Turizm Çalışma Grubu’ndan farklı olarak yine Odamız, belirli dönemlerde olmak üzere, ‘Deniz Turizm Çalıştayları’ gerçekleştirilmektedir. Deniz turizmi sektörünün, genel turizm gelirlerine ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyı artırmak, sektör sorunlarının tespit edilerek çözüme kavuşturmak amacıyla Merkez Odamız tarafından düzenlenmektedir” dedi.

“5 MİLYON ZİYARETÇİ DENİZ YOLUNU KULLANDI”

Çalıştay hakkında açıklamalarını sürdüren Doğusel, deniz turizminden ülkemizin daha çok pay almasını gerektiğini vurgulayarak, “2023 yılında ülkemize gelen toplam 57 milyon yabancı ziyaretçinin 5 milyonu deniz yolu ile gelmiştir. Bunların ancak 1,5 milyonu kruvaziyer yolcusudur. Ege ve Akdeniz bölgelerimizde yat trafiğinin artış göstermesi deniz turizminin önemini vurgulamasına rağmen, toplam turizm gelirlerimizin ancak % 25’ini karşılayabilmektedir. Odamız bu çalıştaylarla, ülkemizin turizmden daha fazla pay almasını ve sektörün gelişmesini, rekabet edebilir hale getirilebilmesini amaçlamaktadır” şeklinde konuştu.

DERİNCE VE DİLOVASI YİNE ZİRVEDE

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Vedat Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk üç ayında ihracatımız 9 milyar 966 milyon dolar olurken ithalatımız 18 milyar 540 milyon dolara ulaştı. İlk üç ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 4 milyar 485 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden Dilovası’nda 2 milyar 303 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde 5 milyar 666 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğü’nde ise 7 milyar 141 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk üç ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 104 milyar 534 milyon lira. 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre ihracatta %7,1, ithalatta ise %8,4’lük artışlar yaşandı” dedi.

“21 MİLYON TON YÜK ELLEÇLENDİ”

Kocaeli gemi istatistiklerini dair verileri de paylaşan Doğusel, “2024 yılı ilk üç ayında Kocaeli’ye 708 adet Türk bayraklı gemi, bin 631 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 2 bin 339 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 17’si Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 7 milyon 868 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 13 milyon 162 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 21 milyon 30 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %15.7’lik pay almış ve bu dönemde ikinci sırada yer almıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 572.761 TEU ile Türkiye genelinde 2. Sıradaki yerini korumuştur” açıklamalarında bulundu.

“DTO KOCAELİ ŞUBESİ İLE İŞ BİRLİĞİNE HER ZAMAN HAZIRIZ”

Daha sonrasında kürsüye gelerek kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu, “Sayın İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ve değerli meclis üyeleri, beni burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Sizlerin ve bizlerin şehrimize ve ülkemize vermiş olduğumuz katma değer ile birlikte daha güçlü yarınlar, daha güçlü Türkiye kurmak için mücadele ediyoruz. Eminim ki, iş birliğimiz artarak devam edecektir. Nisan ayı olağan meclis toplantınız hayırlara vesile olsun” dedi.

KALKAR: “DENİZLERDE GÜÇLÜ OLMAMIZ GEREKİYOR”

Son olarak kürsüye gelen Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, “Denizcilik deyince, deniz sektörü deyince; güçlü olmanın, büyük devlet olmanın, dünyaya hükmetmenin alanlarından bir tanesi. Sadece karada güçlü olmanız yeterli değil; havada güçlü olmanız lazım, denizde güçlü olmanız lazım. Son dönemde uzayda güçlü olmak; bir de siber alemde güçlü olmak gibi güçlü olmanın birtakım alanları ortaya çıktı. Deniz, muhakkak ki bu alanların en önemlilerinden bir tanesi. Dünya tarihi de baktığımız zaman büyük devlet olmanın ve dünyaya hükmetmenin yolu denizlere hükmetmekten geçiyor. Kim denizlere hakim olmuşsa, o dünyada hakimiyetini kurmuş gözüküyor. Bizim de ülke olarak denizlerde güçlü olmamız gerekiyor. Denizlerde, sadece askeri alanlarda değil, ticari anlamda da güçlü olmamız gerekiyor. Tekrardan denizci millet olduğumuzu hatırlamamız, gençlerimizin bu alana yönelmesi ve gönül vermesi çok önemli. Buna destek veren Deniz Ticaret Odamıza, Vedat başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” değerlendirmelerinde bulundu.

SUNUM YAPILDI

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Nisan Ayı 19. Olağan Meclis Toplantısı,

Türk P&I Genel Müdürü ve aynı zamanda Türk Loydu Yönetim Kurulu Üyesi R. Ufuk Teker’in, ‘Deniz Kazalarında Sigorta Uygulamaları’, Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Koordinatörü Gökhan Cihan Abayhan’ın, ‘Avrupa Birliği Destek Programları ve Hibe Projeleri’, KAMADER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Uztürk’ün, ‘16.Turna ve Tatlısu Levreği Şenliği’, Yalova Üniversitesi Denizcilik Kulübü’nün, ‘Tanıtımı ve Projeleri’ ile KOÜ Denizcilik Fakültesi Barbaros Denizcilik Kulübü’nün, ‘2024 Yılı Projeleri’ konulu sunumlarının ardından, üyelerinin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.

Vira Haber