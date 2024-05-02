TUI JUNIOR ACADEMY Türkiye Projesinin Sanat Atölyesi Çeşme’de Gerçekleşti

TURMEPA’nın, TUI Care Foundation iş birliğiyle maviye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla geçtiğimiz yıl Muğla ve Antalya’da başlattığı “TUI Junior Academy Türkiye” projesinde 4.520 Eko Şampiyon ünvanı kazanan öğrenci ve 536 öğretmene ulaşıldı.

Proje ikinci yılında İzmir ve Aydın’da yapılan eğitimlerle bugüne kadar 953 Eko Şampiyon ve 66 öğretmene ulaştı. Eğitimlerin yanı sıra, yapılacak atölye çalışmaları, kıyı temizlikleri ve kültür gezileri ile deniz ekosisteminin canlılar ve turizm üzerindeki etkileri hakkında turizmin öncü illerindeki hedef grubun farkındalığının artması amaçlanıyor.

Proje kazanımlarını kamuoyuyla paylaşmak, denizlerin ve deniz turizminin önemini vurgulamak adına İzmir Çeşme’de ortaokul branş öğretmenleri ile bir araya gelinerek “3D Çizimlerle Deniz” başlıklı sanat atölyesi gerçekleştirildi. 29 Nisan’da Çeşme Boyalık Beach Hotel & SPA’da gerçekleştirilen etkinliğe İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar ve 20 öğretmen katıldı.

Vira Haber