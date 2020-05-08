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İMEAK Deniz Ticaret Odası Maske Dağıtmaya Devam Ediyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Maske Dağıtmaya Devam Ediyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası üyelerine maske dağıtmaya devam ediyor.

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Covid-19 salgınından korunmak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla işyerlerinde alınması gereken tedbirler ilgili bakanlıklarca açıklanmasıyla beraber çalışanlar arasında sosyal mesafenin korunmasının sağlanması ve firma çalışanlarının maske takması zorunlu hale getirildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İstanbul Valiliği koordinasyonunda Oda üyelerine 30 bin adet maske dağıttı. Ayrıca, üyelerinin talepleri doğrultusunda maske teminine devam edileceğini bildirildi.

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Vira Haber

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