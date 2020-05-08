Maske Satışları Başladı! Maske Fiyatları Ne Kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına ilişkin normalleşme açıklamasında maske satış yasağının kaldırıldığını duyurmasının ardından cerrahi maske satışı başladı.

Cerrahi maskeler eczaneler, medikalcilerden ve marketlerden alınabiliyor.

MASKE FİYATLARI NE KADAR?

Vatandaşın kafasındaki maske fiyatları ne kadar olacak sorusu da giderildi. Tanesi 1 liradan ilk etapta 50'li paketler halinde satışa sunulan cerrahi maskelerin gelecek günlerde 10'lu paketler halinde de satılması bekleniyor.

TANESİ 1 LİRADAN SATILACAK

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, maske satışlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bugün itibariyle tanesini 1 liradan alarak maskeye ulaşma imkanı olduğunu söyleyen Sarıalioğlu, şunları kaydetti:

"Dileyen herkesin maskeye ulaşması sağlanacak. Ücretsiz maske alanın da daha fazla maske talebi varsa onu da sağlaması mümkün olacak.

Biz 10 gün için 5 maske veriyorduk ama bazılarına yetmiyordu. Her gün 2-3 maske kullanması gerekenler oluyordu. En azından ücretiyle beraber istedikleri kadar maske temin etme şansına sahip olacaklar.

Bu anlamda doğru bir uygulama oldu. Bu şekilde, hem sokaktaki herkesin maske takmasını talep ediyoruz hem de erişimlerini sağlamış oluyoruz."

Vira Haber