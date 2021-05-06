İMEAK DENİZ TİCARET ODASI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır'ın açılış konuşmasını yaptığı 38. Meclis toplantısı; Meclis Kâtip Üyesi Barış Türkmen'in vefat haberlerini vermesinin ardından 1. gündem maddesi olarak meclisin 08.04.2020 Tarih ve 37 Sayılı toplantı zabıtlarının görüşülmesi ve onaylanmasıyla başladı. Ardından toplantı, Komisyon Başkanı Ahmet Aygün Özgen'in sunumunun ardından 2020 mart ayı nizamının onaylanmasıyla devam etti.

3. gündem maddesi olarak Fethiye Şubesi'nin hizmet binası satın alımının görüşülmesi ve oylanmasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran Fethiye Şubesi hizmet binası satın alımı konusunda açıklama yaptı. Kıran; ''Göreve geldiğimizden beri şube hizmet binalarımızın yenilenmesi, alınması ve eksiklerinin tamamlanması yönünde yaptığımız çalışmalarda, bugün itibariyle Fethiye şubemize gelmiş bulunuyoruz. Fethiye şubemiz bildiğiniz üzere uzun zamandır Fethiye sahilde bir iş hanı içerisinde 3 farklı odadan oluşan küçük bir alanda bulunmaktaydı. Önümüzdeki 2 alternatif vardı. Yeni kurulmakta olan çalış bölgesi tarafında bir yer alıp denize yaklaşık 200 metre mesafede olmak ya da eski liman bölgesinde kalıp şu an olduğumuz iş hanının hemen üst kotunda bir yer bulmaktı. Uzun çabalar sonucunda bu yeri bulduk, görüşmeler yaptık. Hemen alt tarafında Fethiye liman başkanlığı binası var. Onun hemen önü ise sahil. 2 kat artı çatı katından oluşan 140 metre kapalı kullanım alanı mevcut. İçerisinde ihtiyaca göre değişiklikler yaparak bu işi çözebileceğimizi öngördük. Görüşmelerimizi yaptık ve 4 milyon 590 bin TL bedel ile onayınıza vabeste mal sahibi ile anlaştık. Onaylanmasının ardından bugün bu şube binamızın alımının ardından tefriş işimiz olacak. Tahminimce oraya da bir 600 700 bin TL civarında bir para harcanacak ve toplamda 5,5 milyon TL gibi bir miktara burayı da bitirmiş olacağız gibi gözüküyor.'' ifadelerini kullanarak meclisten yetki talep etti.

Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve Meclis Kâtip Üyesi Barış Türkmen'in oylamaya sunduğu Fethiye Şubesi’ne yeni hizmet alımı ile ilgili madde oy birliği ile kabul edildi.

BAŞKAN KIRAN, ABD BAŞKANININ AÇIKLAMALARINI KINADI

ABD başkanının bulunduğumuz coğrafyada bir asırdan önce yaşanmış bazı olaylarla ilgili tarihi hakikatleri çarpıtan, hukuki temeli olmayan, siyasi mülahazalarla yapıldığı belli açıklamasını kınadığını ifade eden Kıran, “Bu topraklarda yüzyıllar boyu devletler kurmuş Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde soykırım olarak ifade edilebilecek bir olayı vaki değildir. Türkiye’nin bu konudaki tavrı da son derece nettir. Ülkemizin iddialarla ilgili bağımsız bir tarih komisyonu kurulması, gerçeklerin ortaya çıkarılması için arşivlerin araştırmacılara açılması teklifi yıllardır yanıt bulmamaktadır. Hal böyleyken, yaşadığımız sorunlara rağmen dost ve müttefik olarak gördüğümüz ABD ile ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılması için çaba gösterdiğimiz bir dönemde tarihçilerin ve bilim insanlarının tartışması gereken bir konunun siyaset malzemesi haline getirilmesinin iki ülke ilişkilerini zedelemekten öte bir fayda sağlamayacağını belirtmek istiyorum” dedi.

‘’PANDEMİNİN 3. ZİRVESİNİ SIKINTILI GEÇİRİYORUZ!’’

Covid-19 pandemisinde yeni mutasyonlar ve üzerine gevşeme de eklenince pandeminin 3. zirvesini sıkıntılı geçirdiğimizi belirten Kıran, “İngiliz, Güney Afrika, Brezilya derken mutantlara bir de Hindistan eklendi. Hindistan mutant virüsünün çok daha hızlı yayıldığı belirtiliyor ve bu virüse İstanbul’da rastlandığını bizzat sağlık bakanımızın açıklamalarından öğrenmiş bulunuyoruz. Nisan ayı ortaları itibariyle günlük vaka sayıları 60 binleri geçerken, önce kısıtlamalara geri dönüp, ardından 17 Mayıs Pazartesi sabahına kadar sürecek tam kapanmaya girdik. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde üretim, imalat tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, bu tür çalışma faaliyeti gösteren iş yerleri ve bu iş yerlerinde çalışanlar kısıtlamadan muaf tutuldu. Bu kapsamda faaliyetleri sürdüren odamız da üyelerimize hizmetin aksamaması için dönüşümlü çalışma şekline geçti. Pandemi tedbirleri altında ve asgari personel bulundurulması kaidesiyle gerçekleştirilen çalışma tüm şube ve temsilciliklerimizde hala uygulanıyor” diye konuştu.

GLOBAL TİCARETİN YÜZDE 4 ARTARAK 12 MİLYAR TONA ÇIKMASI BEKLENİYOR!

2020 yılının özellikle 2. yarısından itibaren hızla artan talep karşısında, birçok piyasada fiyatlarda hızlı artışlar yaşandığını kaydeden Kıran, “Önümüzdeki sürece ilişkin beklentiler de, talebin arza göre bir çok segmentte daha hızlı bir gelişme göstermeye devam edeceği yönündedir. Dünya deniz taşımacılığı, küresel ticarette yaşanan yüzde 7,5 daralmaya karşı 2020 yılında ton bazında yüzde 3,4 düştü. Ton mil bazında ise yüzde 1,58 geriledi. Bu yıl için beklentiler, global ticarette beklenen genişleme ile birlikte ton bazında yüzde 4 artarak 12 milyar tona çıkması, ton mil bazında ise yüzde 3,98 aratarak 61 milyar ton mile ulaşmasıdır. Global filonun 2021 yılında yüzde 3 artarak 2,127 milyon DWT büyüklüğe ulaşması bekleniyor. 2021’de teslim edilmesi beklenen 82 milyon DWT yeni inşa gemi olmakla birlikte bunların yüzde 43’ünün dökme yük, yüzde 30’unu tanker yüzde 14’ünü konteyner ve yüzde 9’unu da gaz sınıfı gemiler oluşturmaktadır” dedi.

Tamer Kıran’ın konuşmasının ardından meclis toplantısı, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Aslanoğlu’nun ‘’Türkiye ve Dünya Ekonomisi Göstergeler ve Gelişmeler başlıklı sunumu ve ardından Kaptan Semih Dinçel’in Gemi ve Navlun Piyasaları 6 Mayıs 2021 başlıklı sunumuyla devam etti.

Vira Haber