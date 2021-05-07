MSC Seashore Misafirlerine Yeniden Tasarlanan Bir Yemek Deneyimi İle Gastronomik Bir Macera Sunuyor

MSC Cruises, 31 Temmuz 2021'de hizmete girecek olan şirketin yeni amiral gemisi MSC Seashore'da yeni yemek deneyiminin ayrıntılarını duyurdu. 12 kapalı ve 6 açık mekan dahil olmak üzere 18 bar ve salon, beş özel restoran ve dört ana yemek restoranı ile, bu yaz misafirleri dünyadan ilham alan menülerle gastronomik bir macera bekliyor. İster rahat ister şık bir yemek tercih edin, ister et lokantası, taze deniz ürünleri, ister Akdeniz mutfağı veya suşi arıyor olsun, her restoran ve bar deneyimi özellikle gurme meraklılarını memnun edecektir.

MSC Seashore, geniş açık alanlar ve ortak alanlara sahiptir ve orijinal Seaside prototipinin bir evrimi olarak gemi, yeni barlar ve restoranlarla daha fazla yeme ve içme seçeneklerini içerecek şekilde açık hava mekanları ve oturma yerleri ile tamamen yeniden tasarlanmıştır.

F&B Başkan Yardımcısı Jacques Van Staden, "MSC Seashore'daki yemek deneyimini, hem açık havada hem kapalı alanlarda bu muhteşem amiral gemi için uygun olacak şekilde özenle tasarlayarak yeni seçeneklerle bir sonraki seviyeye taşıdık," dedi. “Yetenekli şirket içi mutfak ekibimizin amacı, her damak tadına ve tercihine uygun için bir şeyler yaratmak ve çeşitli olağanüstü uluslararası mutfak deneyimleri sunmaktır. Yeni yemek konseptlerinin ve çeşitli restoran ve bar yelpazesinin MSC Seashore konuklarına gerçekten unutulmaz bir gastronomik deneyim yaratacağından eminiz. "

Gemide, şık ortamda birinci sınıf Akdeniz ve dünya spesiyaliteleri sunan, Aurea misafirleri için ayrılan özel restoran da dahil olmak üzere dört ana yemek restoranı bulunmaktadır.

Daha gündelik yemekler için Marketplace Buffet, konuklara farklı tasarımlarla ve ambiyanslarla üç farklı alana sahip gerçek bir pazar yeri hissini vermek için yeniden tasarlandı - Il Mercato, La Piazza ve La Trattoria.

Bu arada, MSC Yacht Club, kusursuz hizmet ile görkemli bir ortamda servis edilen içecekleri ve her gün değişen şefin spesiyalleri ile alakart menu, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için özel ve kaliteli lezzetler sunan restoran ile genişletilmiştir.

ULUSLARARASI RESTORANLARLA DOLU YENİDEN TASARLANAN CHEF'S COURT

MSC Seashore gemisinde konukların beş özel restoranı bulacakları Chef's Court Güverte 8’deki yeni konumu, bu alanı yeme-içme için özellikle gidilecek bir konum haline getirecek.

Beş özel restoran şunları içermektedir:

HOLA! Tacos & Cantina – MSC Seashore, Seaside nesline ilk kez ve filoda ikinci kez, konukların çeşitli sokak yemeği spesiyalitelerinin tadını çıkarabilecekleri ve hepsi eğlenceli, etkileşimli bir ortamda bir araya getirilen kapsamlı tekila ve mezal listesinden seçim yapabilecekleri Latin Amerika ve Meksika esintili aile tarzı restoranı sunacak.

Açık havada YENİ yemek alanı ile Butcher's Cut - Konuklar, en sevdikleri Yeni Dünya şarapları veya kokteylleri ile eşleştirilmiş sulu bifteklerle dolu bir menü ile kendilerini şımartabilirler. Yeni açık hava yemek alanı, konuklara temiz hava ve deniz manzarasıyla kusursuz MSC Seashore deneyimi yaşatır.

YENİ konveyör bantlı Kaito Sushi Bar – Filoda ilk kez, son derece popüler Kaito suşi barında, misafirlerin en taze suşi, sashimi, tempura ve daha fazlasını seçmeleri için bir konveyör bandı bulunacak!

Kaito Teppanyaki - s ekiz ızgara ve daha fazla konuğu bu keyifli yemek deneyimine dahil etmek için artırılmış oturma yeri ile konuklar etkileşimli ve ilgi çekici bir deneyimle bu mekanın lezzetlerinden ve manzarasından keyif alacaklar.

Ocean Cay – Bu özel deniz ürünleri restoranı, en taze malzemelerle hazırlanan ve harika bir şarap listesi ile tamamlanan kaliteli balık yemekleri ve diğer tariflerden oluşan iştah kabartıcı bir menü sunacak.

GÜN BOYUNCA ÇEŞİTLİ BARLAR

MSC Seashore’un birçok yeni özelliği arasında konukların, çeşitli içeceklerin ve hafif atıştırmalıkların tadını çıkarabileceği veya geminin günlük 16 saatten fazla süren etkinlik ve eğlencelerine katılabileceği çok sayıda bar ve salon bulunmaktadır.

Yeni teklifin öne çıkan özellikleri arasında şunlar yer almaktadır:

YENİ: Şarap Mahzeni – Yepyeni bir konsept; bu konum, muhteşem ve içinde gezilebilen bir şarap mahzeni ve oenolojik tadım deneyimi içerir.

Panoramik deniz manzarasında kokteyller için serin bir bara sahip çatı katı Sky Bar veya güvertede 19’da rahat açık oturma alanı sunan Horizon Bar tercih edilebilir.

Sports Bar – bu klasik spor barda artık yeni bir bilardo salonu ve atmosferi tamamlayan eğlenceli spor hatıra eşyaları bulunmaktadır.

YENİ: Chef’s Court Kokteyl Bar – Chef's Court bölgesinde yer alan bu yeni tasarlanmış karşılama barı, maceraya şık bir ortamda başlamak için mükemmel bir yoldur, konuklar sofistike bir yemek öncesi kokteylin tadını çıkarabilirler.

YENİ: Uptown Lounge – piyano salonu ve bar, akşam yemeğinden sonra canlı müzik dinlerken dinlenmek için ideal bir alan.

Aurea konukları, güneşte dinlendirici bir gün geçirmek için açık lounge alanı ve bar içeren, Top 19 Solarium’un şık MSC Aurea Bar'ından da memnun kalacaklardır.

Vira Haber