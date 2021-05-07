Bodrum İçmeler Liman İşletmesi DTO Ortaklığında Kuruluyor!

İMEAK Deniz Ticaret Odası Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, DTO Bodrum Şubesi'nin, Bodrum İçmeler Liman İşletmesine ortak olması hususundaki ek gündem maddesi Salih Zeki Çakır tarafından oylamaya sunularak meclis üyelerince kabul edildi.

Meclis Kâtip Üyesi Barış Türkmen İMEAK DTO Bodrum Şubesi ortaklığında kurulacak Bodrum İçmeler Liman İşletmesi hakkında bilgilendirme yaptı.

15 BİN TL SERMAYE İLE YÜZDE 15 ORTAKLIK!

Buna göre ortakları arasında Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji Sanayi, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bodrum Denizciler Derneği ve İMEAK DTO Bodrum Şubesi’nin yer aldığı bir liman işletme şirketi kurma talebine istinaden Bodrum Belediyesi A.Ş'nin 40 bin TL sermaye ve yüzde 40 pay oranı, Bodrum Ticaret Odası’nın 15 bin TL sermaye ve yüzde 15 pay oranı, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 15 bin TL sermaye ve yüzde 15 pay oranı, Bodrum Denizciler Derneği’nin 15 bin TL sermaye ve yüzde 15 pay oranı ile ortak olacağı şirket İMEAK DTO Bodrum Şubesince de 15 bin TL sermaye ve yüzde 15 pay oranı ile ortak olunacağı ve bu hususta yapılacak tüm iş ve işlemler konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oda meclisine arz olundu.

TEKNELERE BARINMA VE BAĞLAMA YERİ SAĞLAMA AMACIYLA DÜŞÜNÜLEN BİR PROJEDİR!

Tamer Kıran ek gündem maddesi hakkında yaptığı değerlendirmede; ‘’ Bu, Bodrum genelinde meslek örgütlerinin ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek Belediye Başkanlığı öncülüğünde hayata geçirmeyi planladığı bir projedir. İçmeler bölgesi bildiğiniz üzere daha çok teknelerin tamir bakım işlemlerinin yapıldığı ve yat inşaat tersanelerinin olduğu bölgeye yakındır. Burada Bodrum'un genel mevcut marinalarından faydalanmakta zorluk çeken, fiyat anlamında da zorluk çeken ticari yat sahibi üyelerimize ve günübirlik teknelere barınma ve bağlama yeri sağlama amacıyla düşünülen bir projedir.’’ İfadelerini kullandı.

YAZ SEZONUNDA GÜNLÜK 7500 ADET TEKNE TRAFİĞİ OLUŞUYOR!

DTO Bodrum Şubesi başkanı Orhan Dinç de bilgilendirmelerde bulunarak; ''Biliyorsunuz Bodrum da Akdeniz çanağında yatçılığın başladığı ve özellikle yaz sezonunda günlük 7500 adet tekne trafiğinin olduğu bir bölgedir. Bu bölgede Deniz Ticaret Odası üyelerimiz ve ticari yatlarımızın da sayısının artmasıyla birlikte, yolcu indirme bindirme, kumanya alma ve yakıt alma problemleriyle karşı karşıya kalındı. Burada ince eleyip sık dokuduk ve bütün yarımadayı göz önüne alarak en doğru bölgeyi seçmek için buradaki yerel yönetimlerle, Belediye Başkanımız, oda başkanlarımız ve Denizciler Derneği ile birlikte böyle bir çalışma içerisine girdik. Milas ve bodrum tekne bağlama sayısı şu anda mevcut haliyle güncel rakam olarak 3326 adettir. Günlük deniz trafiğimize baktığımız da ise ihtiyaç 7500 adettir. Dolayısıyla burada planlanan bu marina 327 adetlik bir bağlama marinası olarak hesaplanmıştır. Bu hem içmeler bölgesinde olması münasebetiyle, yat imalatı bakım onarım sektörüne bir destek amaçlı hem de ticari yatlarımıza, yani üyelerimize, yat kumanyası, yakıtı ve yolcu indirme bindirme için sektörümüzü rahatlatıcı ve önümüzdeki yıllarda da uzun yılla hizmet edecek şekilde bir proje olarak tasarlanmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Bodrum İçmeler Liman İşletmesine ortak olunması hususundaki ek gündem maddesi Salih Zeki Çakır tarafından oylamaya sunularak kabul edildi.

Vira Haber