GEFCO 2020 Mali Raporu’nu Açıkladı

Bitmiş Araç Lojistiği (FVL) de dahil olmak üzere otomotiv lojistiği tedariğinde Avrupa lideri olan ve multimodal tedarik zincirinde küresel pazarda ilk 10’da yer alan GEFCO, 31 Aralık 2020'de sona eren 2020'nin 12 aylık mali sonuçlarını açıkladı.

GEFCO Yönetim Kurulu Başkanı Luc Nadal mali sonuçlarla ile ilgili şunları söyledi:

“Özellikle yılın ilk yarısında COVID-19 salgınının işimiz üzerindeki olumsuz etkisine rağmen sahip olduğu dayanıklılığı gösteren GEFCO'nun 2020 sonuçlarından gurur duyuyorum. Küresel bir multimodal tedarik zinciri uzmanı ve Avrupa'da lider otomotiv lojistiği tedarikçisi olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için bütün imkanlarımızı seferber ederken, maliyet kalemlerimizi de kontrol edebildik. Gelirlerimiz Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında küresel ticarette yaşanan büyük çaplı aksamalar doğrultusunda düşüş yaşadı, ancak 2020'nin ikinci yarısında faaliyetlerimizi müşterilerimizin üretimi yükseltme programlarına uygun olarak artırmayı başardık. GEFCO’nun geniş otomotiv ve endüstriyel müşteri portföyü sayesinde, bu zor şartlar altında bile sağlam bir faaliyet kâr marjı sürdürme becerimizden oldukça memnunuz.

Zorlu geçen 2020 yılı boyunca bize olan bağlılıkları ve güvenlerini gösteren müşterilerimize ve ortaklarımıza içtenlikle teşekkür ederim. Bu bağlamda, her zaman işbirliği ve anlayış ruhu içinde çalışarak, en eski müşterimiz Groupe PSA da dahil olmak üzere otomotiv müşterilerimizin tedarik zincirlerini sürdürmeleri için çözümler bulmalarına yardımcı olmaya devam ettik. Otomotiv dışı müşterilerimiz için ise çeşitlendirmeye gittik ve multimodal lojistik çözümlerimizi değişen ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarladık. Hava ve Karayolu Time Critical çözümlerimiz sayesinde sağlık hizmetleri, hızlı tüketim ürünleri ve elektronik endüstrilerindeki müşterilerimizden büyük talep gördük ve tüm güçlükleri aşmayı başardık. Çalışanlarımız ise 2020 yılında Partners, unlimited taahhüdümüzü yerine getirip mükemmel hizmet sağlayarak iş ortaklarımızı destekledi. Bu süreçte ise, iş ortaklarımızın ek gereksinimlerini karşılamak için yeni sağlık ve güvenlik önlemlerini sorunsuzca ve rekor sürede uygulamaya aldık. 2021'de ise, dünya çapındaki çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğine büyük önem göstererek, sınıfının en iyisi tedarik zinciri çözümleri sağlamaya odaklanmaya devam edeceğiz.”

Finans ve Strateji Başkan Yardımcısı Pavel Ilichev ise şöyle konuştu:

“GEFCO'nun 2020'deki güçlü finansal yönetiminden oldukça memnunum. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin işlerinde yaşanan kesintiler nedeniyle gelirlerimizde yüzde 19,7'lik bir düşüş yaşadık, ancak 2019'da elde ettiğimiz yüzde 4,3'e kıyasla, yüzde 3,7'lik önemli bir faaliyet kâr marjını bu sene de korumayı başardık. Bu doğrultuda, Mart ayında sonu belli olmayan Covid-19 krizi başladığında, organizasyon genelinde sıkı mali kontrolleri güçlendirerek finansal etkileri sınırlamak için önlemler aldık. Ayrıca, asset-light iş modelimiz sabit ve değişken maliyetlerde esneklik sağlamaya devam ederken, bazı ülkelerde devletin istihdamı korumak için sağladığı desteklerden de yararlandık.

GEFCO’nun benzeri görülmemiş pozitif serbest nakit akışının güçlendirdiği likidite pozisyonumuz sayesinde de ek finansman arama ihtiyacı yaşamadık. Odağımızı seçici yatırım harcamalı stratejik girişimler üzerinde yoğunlaştırdık ve otomotiv endüstrisinin elektrifikasyonunu desteklemek için tesislerimizin pek çoğuna araç şarj istasyonları yerleştirdik. Sonuç olarak, GEFCO’nun nakit yaratma konusundaki güçlü yeteneği ve mevcut düşük kaldıraç oranımız ile dalgalanmalara ve ekonomik belirsizliklere direnmemize olanak sağladı. Önümüzdeki yılda da buna bağlı ekonomik iyileşme için iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum.”

GEFCO Grubu, 2020 mali yılında 3,8 milyar Euro gelir elde etti ve 2019'un aynı dönemine göre yüzde 19,7 düşüş yaşadı (Bir önceki dönemle aynı operasyonlarda yüzde 17,3 düşüş). Bu doğrultuda gerçekleşen bölüm başına sonuçlar ise aşağıdaki gibidir:

• Bitmiş Araç Lojistiği (FVL) birimi, otomotiv endüstrisine paralel olarak bir düşüş yaşadı. (IHS Markit'in açıkladığı rakamlara göre Avrupa otomotiv üretimi %22 azaldı). Gelirler, 2019'a kıyasla 454,0 milyon Euro düşüşle 1.545,7 milyon Euro olarak gerçekleşti ve kaybın büyük kısmı 2020 ikici çeyrekte meydana geldi (Raporlanmış yüzde 21,9 ve Bir önceki dönemle aynı operasyonlarda yüzde 20,5 düşüş kaydedildi.) Buna rağmen, 2020'nin dördüncü çeyreğinde, 2019’un aynı dönemine eş seviyeye ulaşıldı. Yaşanılan bu kayıplar sırasında bitmiş araç lojistiği bölümü, müşteri otomobil fabrikalarının geçici olarak kapatılmasını ve benzeri görülmemiş kısıtlamalar altında faaliyet gösteren lojistik akışları başarıyla yöneterek sektöründe lider uzmanlığını kanıtladı.

• Kara ve Sözleşmeli Lojistik (OVL & CL) birimi, çeşitlendirilmiş müşteri portföyü sayesinde Bitmiş Araç Lojistiği bölümüne oranla daha az etkilendi. Gelirler yüzde 19,7 azalarak 1.828,5 milyon Euro oldu. (Bir önceki dönemle aynı operasyonlarda yüzde 18,1'lik düşüş.) Kara ve Sözleşmeli Lojistik bölümü, karayoluyla daha fazla Time Critical çözümler sundu ve üretim faaliyetlerinin yeniden başlatılması ile müşterilerin envanter hazırlığını yapmalarına yardımcı oldu.

• Hava ve Deniz (A&S) birimi, temel tıbbi malzemeleri ve kişisel koruma ekipmanlarını Asya'dan Avrupa'ya ve Kuzey Amerika'ya dağıtmak için hava yoluyla Time Critical çözümlere yönelik güçlü bir taleple karşılaştı. Bu bağlamda gelirler, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 339,8 milyon Euro'ya yükseldi (Bir önceki dönemle aynı operasyonlarda yüzde 4,9'luk artış).

• Endüstriyel Hizmetler (IS) birimi, yüzde 38,3 düşüşle (Bir önceki dönemle aynı operasyonlarda yüzde 12,2'lik azalma) 90,8 milyon Euro gelir bildirdi. Bununla beraber, hafif montaj operasyonlarının 31 Aralık 2019'da Groupe PSA'ya devredildiği açıklandı. Meydana gelen yüksek düşüşün bu devir işleminin sonucu olduğu bildirildi.

Önemli işletme kârlılığı ve sıkı bir işletme sermayesi yönetimi ile beslenen sağlıklı finansal pozisyon

2020'nin ilk yarısındaki sağlık krizine ve kapanmalara rağmen, GEFCO Grubu 2019'a kıyasla yalnızca 60 baz puan düşüşle ve yüzde 3,7'lik bir marjla, toplam 140,3 milyon Euro'luk önemli bir olağan faiz ve vergi öncesi kâr (FVÖK) elde etti. Bu sağlam olağan FVÖK’ün şu faktörlerden kaynaklandığı belirtildi:

• Her seviyede güçlü maliyet kontrolü ve ilgili tasarruflar

• Asset-light iş modelimizi öne çıkaran, üçüncü taraf hizmet maliyetinde 667,4 milyon Euro azalma

• 2020'nin üçüncü ve dördüncü çeyreğinde iş iyileştirme faaliyetleri ile işletme kârı açısından GEFCO tarihinin en güçlü dördüncü çeyreğinin kaydedilmiş olması

GEFCO, işletme karlılığının yanı sıra sıkı işletme sermayesi yönetimi ve seçici yatırım harcaması uygulayarak, nakit üretimini artırdı ve 285 milyon Euro'ya yakın rekor bir nakit akışı sağladı. (2019’a kıyasla 70 milyon Euro artış.)

31 Aralık 2020 itibarıyla, GEFCO Grubu'nun net finansal borcu, bol miktarda likidite payı yaratan bu kararlardan faydalanarak, 31 Aralık 2019'daki 347,7 milyon Euro'ya kıyasla 150 milyon Euro'nun altında net açık yarattı ve toplam borcun daha önce eşi görülmemiş bir oranda düşük olmasına yol açtı.

Elektrikli araç (EV) lojistiğine stratejik yatırımlar ve Moveecar ile kullanımdaki araçların yönetimi için çözümler

Mobilite sektörü tüketici talebinde, çevresel düzenlemelerde ve elektrikli araç (EV) satışlarını destekleyen hükümet programlarında sürekli bir artışla karşı karşıya. Bu bağlamda da, elektrikli araçlar için pazar payının 2026'ya kadar yüzde 26'ya ulaşması bekleniyor ve tedarik zincirlerinin hem yanmalı hem de elektrikli araç güç aktarma organlarını aynı anda yönetmesi gerekecek. Karmaşık tedarik zinciri çözümlerindeki uzmanlığıyla GEFCO, dönüşümlerini gelen, giden, satış sonrası ve kullanım ömrü sonu pil yönetimini içeren uyumlu, yenilikçi, çevik ve ölçeklenebilir çözümlerle desteklemek üzere EV üreticileri ve perakendecileriyle ortaklık yaptığını duyurdu. Örnek olarak da GEFCO, bitmiş elektrikli araç lojistiğine yönelik artan talebi yönetmek için tüm tesislerine şarj istasyonları yerleştirimine başlandığını açıkladı. Birleşik Krallık’ta ise GEFCO, dört Bitmiş Araç Lojistiği (FVL) tesisinde akıllı onarım ve teslimat hizmetleri sunmak için elektrikli otomobil abonelik hizmeti Onto ile çalışmaya başladığını duyurudu. Grup ayrıca, potansiyel filo müşterilerine elektrikli araç dönüşümlerini ve teslimatları sağlamak için LEVC ile birlikte çalıştığını açıkladı.

Buna bağlı olarak faaliyete geçirilen Moveecar, mobilite sektörü için (otomobil üreticileri, perakendeciler, kiralama şirketleri, mezat firmaları vb.) bir otomobilin ilk tescilinden kullanım ömrünün sonuna kadar çeşitli isteğe bağlı hizmetler sunan bir GEFCO Group markasıdır. Moveecar’ın entegre hizmetleri; depolama, onarım, nakliye ve değerlendirmelerin yanı sıra konsiyerj ve idari hizmetler dahil olmak üzere tek veya çoklu gereksinimler için tasarlandı. Ayrıca, GEFCO'nun uzmanlığından ve profesyonel iş ortağı ağlarından yararlanan Moveecar'ın çözümleri, dinamik bir dijital platform aracılığıyla kullanılabileceği belirtildi. Şu anda mobilite sektöründe bulunan birçok firmanın, doğrudan stok sahalarından nihai müşterilere araç teslimatı ve kullanılmış araba depolama ve yenileme de dahil çeşitli hizmetler için Moveecar'ın dijital platformunu kullandığı ifade edildi. Örnek olarak, Şangay'da faaliyet gösteren GEFCO biriminin, Volvo'nun bireysel otomobil teslimatları için elektrikli araç markası olan Polestar ile iş birliğine gittiği açıklandı.

Müşteri sözleşmesi uzatmaları ve yeni anlaşmalarla ile desteklenen Pazar Müşterileri portföyü

GEFCO, endüstriyel, tüketici ürünleri ve yaşam bilimleri sektörlerinde başarılı bir şekilde çeşitlenirken otomotiv lojistiğindeki liderliğini güçlendirmeye devam etti. Buna bir örnek olarak GEFCO Grup, dünyanın önde gelen e-ticaret perakendecilerinden bir tanesine hizmet veren bir müşterisi için atölye faaliyetini 10.000 minivan aracın transformasyonunu gerçekleştirecek şekilde genişletti. 2020'de GEFCO'nun Pazar Müşterileri (en eski müşteri Grup PSA dışında kalanlar) toplam gelirlerin yüzde 50'sini temsil ediyordu.

Yapılan işbirlikleri ile Bitmiş Araç Lojistiği'nde Skoda, araçların depolanması ve Slovakya bayi ağına dağıtımı için GEFCO ile beş yıllık bir ortaklık imzaladı. Grup ayrıca Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan ve Rusya'da Toyota ve Lexus araçlarının dağıtımına yönelik anlaşmasını da yeniledi. Fransa'da ise Ford, Avrupa'da halihazırda bulunan ortaklığını güçlendirerek, yılda 40 bin yeni araç dağıtmak için GEFCO ile bir ortaklık imzaladı. GEFCO ayrıca İspanya'da Renault, Nissan ve Dacia için faaliyetlerini genişlettiğini açıkladı ve bitmiş araçları Avrupa'dan dünyanın geri kalanına deniz yoluyla ihraç etmek için kamyon üreticisi MAN ile bir ortaklık imzaladı.

Kara ve Sözleşmeli Lojistik'te ise GEFCO, Bulgaristan ve Baltık ülkelerinden Çek Cumhuriyeti'ne parça tedarik etmek için dünyanın en büyük otomotiv kablo tesisatı üreticisi Yazaki ile bir sözleşme imzaladı. Buna ek olarak Electrolux ise Polonya, Türkiye, Ukrayna ve Romanya'daki montaj fabrikalarından ürünlerin dağıtımında GEFCO'ya olan güvenini tazeledi. Ayrıca Nestlé de Yunanistan, Polonya, İsviçre, Fransa, Türkiye, Portekiz ve Sırbistan'da su, kahve, evcil hayvan bakımı ve sağlık ürünleri dağıtımını GEFCO'ya emanet etti. Bina inşaatı için yalıtım malzemeleri uzmanı olan Knauf ise, malzemelerin Fransa ve Belçika'dan taşınmasında GEFCO ile ortaklık kurdu. Birleşik Krallık'ta da GEFCO, operasyonlarını desteklemek için bilime dayalı teknolojilerde uzmanlaşmış çok uluslu bir ABD şirketi ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

Yeniden Kullanılabilir Ambalajda Jaguar ve Land Rover, Birleşik Krallık’taki GEFCO ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı. Ayrıca GEFCO, entegre lojistik hizmetler sunan önde gelen markalarla pek çok yeni sözleşme daha imzaladı. Örneğin GEFCO, Royal Enfield ve Zontes markaları için Meksika'ya motosiklet ithalatı ve depolanması üzerine sözleşmeler imzaladı.

Endüstriyel Hizmetler'de ise, küresel ticari araç üreticisi Foton Motors, ticari araçların montajı için Brezilya'daki GEFCO ile bir ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

Hava ve Deniz sektöründe konumunu güçlendiren GEFCO, ilk uzun vadeli deniz taşımacılığı girişimlerini başlatmak üzere, önde gelen bir Yaşam Bilimi ve Sağlık grubu ile ortaklık kurdu. GEFCO'nun bu alandaki uzmanlığı, sahip olduğu sertifikaları ve müşteri ile uzun süredir devam eden ortaklığı sayesinde, iki firma 15 bini aşkın ‘yirmi fite eşdeğer birim’ tıbbi malzemenin (TEU) dünya çapında teslimatını gerçekleştirdi.

Vira Haber