Taşucu Limanı Özelleştirilecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü askeri ve araştırma faaliyetlerinde üs olarak kullandığı Taşucu Limanı'nı ihaleye çıkardı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Mersin'deki Taşucu Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle, liman geri sahasında bulunan taşınmazın da "satış" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi planlanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ihalede geçici teminat bedeli 20 milyon lira, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli ise 20 bin lira olarak belirlendi. İhale için 8 Eylül saat 17.00'ye kadar teklif verilebilecek.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü"yle gerçekleştirilecek. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaf olacak.

Vira Haber