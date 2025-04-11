İMEAK Deniz Ticaret Odası Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki maddeler görüşüldü.

Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun İstanbul programına eşlik etmesi sebebiyle toplantıya katılamadı.

Meclis Toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu, sektörel ve ekonomik konularda değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda söz alan Bodrum Şube Başkanımız Orhan Dinç, 15 – 19 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Bodrum Boat Show ile ilgili, Odamızın Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Serdar Akdemir de 8 Nisan 2025 Salı günü, Piri Reis Üniversitesi’nde düzenlenen “Denizcilikte Dijital Dönüşüm Platformu: Veri Analitiği ve Yapay Zeka” oturumu hakkında Meclis Üyelerimize bilgi verdi.

Vira Haber