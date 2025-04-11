Tuzla'da Tarama Gemisi Hizmete Alındı ve İlk Blok Kaynak Töreni Gerçekleştirildi​

Törene İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da iştirak etti.​

Tören kapsamında deniz dibi temizliğinde görev alacak modern tarama gemileri hizmete alındı. Bu gemiler, deniz tabanındaki organik birikimleri temizleyerek müsilaj gibi çevresel tehditlerin önlenmesinde aktif rol üstlenecek.​

Tamer Kıran, programın ardından Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ve Bakanlık bürokratlarının katılımıyla Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'nde (GİSBİR) düzenlenen toplantıya da katıldı. Toplantıda, gemi inşa sektörünün mevcut durumu, ihtiyaçları ve gelecek hedefleri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. ​

Bu gelişmeler, Türkiye'nin denizcilik sektöründeki altyapısını güçlendirmeye ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

Vira Haber