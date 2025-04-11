Türkiye’nin İlk 3D Stabilite Yazılımı “Ayden Marine Stability” Sahneye Çıkıyor
16 Nisan 2025 tarihinde, Türkiye'nin denizcilik sektöründe bir dönüm noktası olacak Ayden Marine Stability Gala Gecesi, sektör profesyonelleri ve basının katılımıyla gerçekleştirilecek.
Ayden Marine tarafından geliştirilen bu yenilikçi yazılım, Türkiye’nin ilk 3D tabanlı gemi stabilite analiz programı olma özelliğini taşıyor. Kullanıcı dostu arayüzü, yüksek hesaplama hızı ve modern mühendislik altyapısıyla denizcilik sektörüne yeni bir soluk getiriyor.
Geliştirilen yazılım; ticari ve askeri gemilere yönelik yükleme, boşaltma, ağırlık merkezi yönetimi ve acil durum analizleri gibi kritik stabilite hesaplamalarını, 3D görselleştirme desteğiyle hızlı ve güvenilir bir şekilde sunuyor.
Gala Gecesi Detayları:
- Yer: Kartal Titanic Business
- Saat: 18:00 – Teknik Sunum
- Saat: 19:00 – Kokteyl
- Saat: 20:00 – Gala Yemeği
- Tarih: 16 Nisan 2025
Bu özel gecede, yazılımın gelişim süreci, teknik özellikleri ve denizcilik sektörüne sağlayacağı katkılar detaylı şekilde tanıtılacak. Ayrıca, canlı demo sunumu, sürpriz konuşmacılar ve sektörel networking fırsatları katılımcıları bekliyor olacak.
Ayden Marine Kurucusu Ayçın ÖZSAKABAŞI, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada:
"Ayden Marine Stability, yalnızca bir yazılım değil; mühendislik gücümüzün ve vizyonumuzun dijital bir yansımasıdır. Yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiğimiz bu proje, Türk denizciliğinin dijitalleşme sürecine ivme kazandıracaktır," ifadelerini kullandı.
Başak ŞENGÜL’ün sunacağı gecede Pamela ve Ümit BESEN sahne alacaktır. Gemi inşaat mühendisleri, tersane yetkilileri, klas kuruluşları ve akademisyenlerin davetli olduğu geceye katılarak, Türkiye’nin denizcilik teknolojisindeki bu büyük adımına tanıklık edebilirsiniz.
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