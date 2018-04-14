İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nu Belirledi

13 Nisan Cuma günü İMEAK Deniz Ticaret Odası'nda gerçekleşen toplantıda Yönetim Kurulu ve Organ Seçimi yapıldı.

8 Nisan'da gerçekleşen Deniz Ticaret Odası Merkez Yönetimi seçimlerinde, 48 meslek komitesinden mavi liste ile yarışan Tamer Kıran 32, beyaz liste ile yarışan Metin Kalkavan ise 16 meslek komitesi kazanmıştı. Mavi listeden 80, beyaz listeden ise 39 üye İMEAK DTO Meclisi'ne seçilmişti. Bugün yapılan seçimlerde ise, Deniz Ticaret Odası’nın yeni Yönetim Kurulu ve Organları belirlendi.

116 Delegenin oy kullandığı seçimler sonucu yeni Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üye Seçimleri, TOBB Delegeleri Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi yapıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Adnan Naiboğlu, Başaran Bayrak, Burak Akartaş, İbrahim Tamer Haşimoğlu, Mustafa Can, Ömer Faruk Miras, Recep Düzgit, Şadan Kaptanoğlu Dikici, Timur Taylan Kalkavan ve Uğur Sina Şen'den oluştu. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise; Abdülvahit Şimşek, Ahmet Can Bozkurt, Hakan Çendik,İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Kemal Akbaşoğlu, Murat Kul, Mustafa Muhtaroğlu, Orhan Gülcek, Ümit Sandıkçı, Zihni Memişoğlu şeklinde belirlendi.

Disiplin Kurulu seçimi yapıldı

Emre Eldener, Engin Özçelik, Eser Bayraktar, Fatih Yıldız, Bülent Dandin ve Remzi Ufuk Teker; İMEAK DTO Disiplin Kurulu Asil Üyeleri olarak belirlenirken, kurulun yedek üyelerinin isimleri ise şöyle; Tolgahan Bulut, Ruhi Duman, Henryk Antoni Jozef Drowniak, Cihangir İnanç, Ömür Karataş, ve Yasin Alemdar oldu.

TOBB Delegeleri de belirlendi

İMEAK DTO'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegeleri de belirlendi. Sonuçlara göre, TOBB delegeleri olarak; Ahmet Aygün Özgen, Başaran Bayrak, Cengiz Kaptanoğlu, Hacı Hakkı Deval, Hüseyin Mengi, Kerim Kalafatoğlu, Mehmet Sadi İnce, Metin Düzgit, Metin Şener, Mustafa Aslan, Nazmi Doğru, Orhan Aslan, Özdemir Ataseven, Özgür Aksoy, Recai Hakan Şen, Recep Düzgit, Şadan Kaptanoğlu Dikici, Şükrü Fazıl Uzun, Yılmaz Onur, Yılmaz Ulusoy, Yunus Can ve Yusuf Sertkaya asil üye olarak belirlendi. TOBB Delegeleri Yedek Üyeleri ise; Adem Kocadağ, Ahmet Menekşe, Ali Salgıncı, Burçin Molla, Cihat Yavuz Güler, Fuat Ersoy Eroğlu, Hayrettin Özkan, Hidayet Çetin, Hüseyin Kain, İsmail Önal, Kemal Özkan, Mehmet Suat Dinçelek, Meral Mengi, Mustafa Erhan Esinduy, Nihat Sarayönü, Nurettin Yener, Orhan Gümüş, Özleyiş Çakır, Selahattin Cem Burçkin, Şevki Semih Ege, Tolga Tomba ve Yorgo Saris seçildi.

Vira Haber