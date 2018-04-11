İrlanda Donanması’na yeni gemi

İrlanda’nın dördüncü Samuel Beckett Sınıfı açık deniz karakol gemisi, Kuzey Devon’daki Babcock Appledore Tersanesi'nde suya indirildi.

LÉ George Bernard Shaw adını alacak 90 metrelik gemi, bu yaz İrlanda Donanması'nın hizmetine girecek. Sınıfın ilk üç gemisi LÉ Samuel Beckett, LÉ William Butler Yeats ve LÉ James Joyce sırasıyla 2014, 2015 ve 2016 yıllarında İrlanda Donanması hizmetine girdi.

15 knot seyir hızında 6 bin deniz mili menzile sahip gemi azami 23 knot hıza ulaşabiliyor.

Vira Haber