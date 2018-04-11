Hollanda'da gaz üretimine deprem freni

Amsterdam hükümeti, bölge halkının sık sık protesto ettiği Avrupa’nın en büyük, dünyanın onuncu büyük gaz sahası olan Groningen gaz sahasındaki üretimini kademeli olarak düşürecek. Hükümet, küçük ama yıkıcı depremlere yol açma riski nedeniyle Batı Avrupa’daki en büyük doğalgaz üretim alanı olan Groningen sahasında gaz üretimini 2030 yılına kadar kademeli olarak sonlandıracağını açıkladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, niyetlerinin önümüzdeki dört ya da beş yılın sonunda sahadan gaz üretimini 12 milyar metreküpe düşürmek ve gelecek on yılın sonunda da sıfırlamak olduğunu açıkladı. Sahadaki üretimin bu yıl 26.1 milyar metreküp olması tahmin ediliyor.

Bölgede yapılan teknik çalışmalar, Groningen’de yapılan gaz üretiminin depremler de dahil olmak üzere bir takım risk ve zararları olduğunu gösteriyor. Bölgede ilki 1986 yılında olmak üzere şu ana kadar yüzlerce deprem meydana geldi. 1950’lerde keşfedilen Groningen’de o zamandan bu yana doğalgaz üretimi yapılıyor.

Vira Haber