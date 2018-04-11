Rusya, Arktik’e özel platform yaptırıyor

Rusya Federasyonu Arktik Bölgesinin Sosyal ve Ekonomik Gelişimi Projesi kapsamında Arktik Okyanusuna gezici bir platform inşa etmeyi planlıyor. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev’in 7 Nisan Cumartesi günü imzaladığı anlaşma ile Rusya Hükumeti bu projeye yedi milyar ruble bütçe ayırdı.

Kuzey Kutbuna yapılacak rasathane Arktik Okyanusunda gezecek. Kuzey kutbunda ve Arktik Okyanusunda doğal çevrenin izlenmesini ve araştırılmasını sağlayacak. Buza dayanıklı ve kendinden tahrikli yapılması planlanan platform Rusya Devletinin, Arktik Okyanusunda Rus varlığını güvence altına almasını ve Rusya’nın kutup bilimi alanında dünya lideri olmasını sağlayacak.

JSC Admiralty Tersaneler İsimli şirket, Kuzey Kutbuna yapılacak, platformun tasarım ve inşasını yüklendi. Rusya Devleti ve JSC Admiralty Tersaneler Şirketinin karşılıklı imzaladığı anlaşmaya göre, şirket 2020 yılında platformu Rusya Devletine teslim edecek.

Planlamaya göre, Arktik Okyanusunun yüksek enlemlerinin ve doğal ortamının rahatça izlenebileceği platformda modern laboratuvar kompleksleri de bulunacak.

Vira Haber