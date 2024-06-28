İMEAK DTO Aliağa Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Toplantının gündeminde Oda faaliyetleri, Aliağa Limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri ile 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama programı detayları yer aldı.

İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla İMEAK DTO Aliağa Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtlarının onaylanmasının ardından Mayıs ayı mizanı onaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

Haziran ayı faaliyet raporunun da paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

“KABOTAJ KANUNU’NUN KABULÜNÜN 98. YILDÖNÜMÜNÜ COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ”

1 Temmuz, Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak, vatanımızın güvenliğinin sağlandığı, mavi vatan olgusuna temel oluşturan Kabotaj Kanunu’nun kabulünün 98. Yıldönümünü sorumluluk alanlarında coşkuyla kutlayacaklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Başkan Adem Şimşek, “Kutlama kapsamında düzenlenecek organizasyonlarda sorumluluk sahamızda bulunan Foça, Dikili ve Ayvalık ilçelerine denizcilerimizin ve halkımızın bir araya gelerek coşkuyla kutlaması amacı ile Oda olarak desteklerimizi sunduk. 1Temmuz’da Aliağa’da da resmi bir tören düzenleyeceğiz. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek resmi tören saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla devam edecek. Daha sonra, Deniz Şehitlerimiz için denize çelenk bırakılmasıyla tören son bulacak. Aynı gün saat 17:00’de ise Aliağa Eski Çekek Yeri’nde (Balıkçı Barınağı Yanı) kutlama etkinlikleri düzenleyeceğiz.” Dedi.

“KONTEYNER TRAFİĞİNDEKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR”

Konuşmasına 2024 yılının ilk 5 ayında Aliağa limanlarında gerçekleşmiş olan yük istatistikleri ve elleçlenen konteyner rakamları üzerine bilgilendirmede bulunarak devam eden Başkan Adem Şimşek “2024 yılı ilk 5 ayında Aliağa Limanlarında TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine bakıldığında toplam TEU adedi 868 bin 3 olarak gerçekleşmiştir. Geçen senenin aynı döneminde elleçlenen 649 bin 860 TEU karşılaştırıldığında %33,6 artış gerçekleşmiş olup Ambarlı, Kocaeli ve Tekirdağ’dan sonra 4. sırada yer almaktadır. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda 2024 yılı Ocak ve Mayıs dönemi uğrak yapan gemi sayısı 2 bin 550 olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde ise bu sayı 2 bin 683 adet olarak kayda geçmiştir. Geçen senenin aynı dönemine göre %5 azalma gerçekleşmiş olup Kocaeli’nin ardından 2. sıramızı koruyoruz.” Dedi.

“ALİAĞA NET TONDA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR”

2024 yılının ilk 5 ayında toplam gross ton elleçleme miktarının 50 milyon 860 bin 674 ton olduğunu aktaran Başkan Şimşek “2024 yılı Ocak ve Mayıs döneminde elleçlenen net ton 37 milyon 30 bin 549 ton olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre %10 artış gerçekleşmiş olup Aliağa net tonda lider konumu sürdürmektedir.” dedi.

“ALİAĞA ELLEÇLEMEDE BİRİNCİ LİMAN KONUMUNDA”

“2024 yılının ilk 5 ayında limanlarımızda yükleme net ton 14 milyon 508 bin 71 ton olmuştur. Geçen seneye oranlandığında ise % 10 artış gerçekleşmiş olup Aliağa liderliğini korumaktadır. Boşaltma net ton ise 22 milyon 522 bin 478 ton olmuştur. Aliağa en çok boşaltma elleçlemesi olan birinci liman konumundadır. Geçen seneye göre % 7,8 artış gerçekleşmiştir.”

“DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

Konuşmasını, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutlayarak sonlandıran Adem Şimşek “ Stratejik olarak çok önemli ve eşsiz coğrafik konumumuzu taçlandıran mavi vatan olgusuna temel oluşturan, üç tarafımızı kaplayan denizlerimizde; özgürce yük ve yolcu taşınması, kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin Türk vatandaşları ve Türk bayraklı gemilerle yapılmasını sağlayan ve Türkleri “Denizci Millet Denizci Ülke” hedefine ulaşmadaki en büyük engeli ortadan kaldıran 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı kutluyor, bizlere bu hakkı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum.” Dedi.

Toplantı, Başkan Şimşek’in konuşmasının ardından dilek ve temennilerin dinlenmesi ile son buldu.