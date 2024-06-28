Tamer Kıran, Marmara Denizi Eylem Planı 4'üncü Toplantısı'na Katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen toplantıda, Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerin valileri, belediye başkanları, kurul üyesi bakanlıkların bakan yardımcıları, bakanlık bürokratları ve akademisyenler yer aldı.

Vira Haber