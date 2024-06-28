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  3. Tamer Kıran, Marmara Denizi Eylem Planı 4'üncü Toplantısı'na Katıldı
Tamer Kıran, Marmara Denizi Eylem Planı 4'üncü Toplantısı'na Katıldı

Tamer Kıran, Marmara Denizi Eylem Planı 4'üncü Toplantısı'na Katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 27 Haziran Perşembe günü, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 4’üncü Toplantısı’na katıldı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen toplantıda, Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerin valileri, belediye başkanları, kurul üyesi bakanlıkların bakan yardımcıları, bakanlık bürokratları ve akademisyenler yer aldı.

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Vira Haber 

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