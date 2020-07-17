İMEAK DTO Aliağa Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Haziran ayı faaliyet raporunun da videokonferansa katılan üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

Başkan Adem Şimşek konuşmasına Van’da, keşif ve gözetleme göreviyle bulunan keşif uçağının Artos Dağı’na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet görevlileri ve Siirt’te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisleri için Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır yaralı polislere acil şifalar dileyerek başladı.

Haziran ve temmuz ayı içerisinde yapmış oldukları çalışmalara değinen Başkan Şimşek, şiddetli akut solunum yolu sendromu olan Koronavirüsten (COVİD-19) korunmak amacıyla Ayvalık, Dikili, Foça Bölgesi Liman Başkanlıkları ve bu bölgede bulunan, günübirlik gezi tekneleri, yatlar ve yelken kulüpleri üyelerimize Covid-19 kuralları içeren görsel afiş, dosya ve hijyen malzemeleri dağıttıklarını belirtti. Bu yıl 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı koronavirüs sebebiyle sade bir törenle kutladıklarını belirten Şimşek, salgının biran önce bitmesi ve normal yaşantıya dönme temennisinde bulundu.

Başkan Şimşek konuşmasına Aliağa ve Türkiye genelinde gerçekleşmiş olan yük istatistikleri ve elleçlenen konteyner rakamları üzerine de bilgilendirmelerde bulunarak devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü mesajı ile konuşmasını sonlandıran Başkan Şimşek mesajında: “ 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıldönümü kapsamında aziz şehitlerimize Allahtan rahmet ve kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Vira Haber