Türkiye Tersaneleri Hız Kesmeden Üretmeye Devam Ediyor

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının 11 Martta görülmesi ardından birçok alanda kısıtlamalar yaşanırken tüm sektörler de kaçınılmaz bir şekilde etkilenmeye başladı. Özellikle yurt dışı yasakları nedeniyle gemi-inşa alanında gözle görülecek derece düşüşler yaşandı. Sektördeki bu düşüş, seyahat engelleri nedeniyle gemilerin alıcısına teslim edilmemesinden kaynaklandı.

Şimdilerde ise vakaların düşüşe geçmesi ve yasakların kademeleri olarak esnetilmesiyle sektör tekrar canlanmaya yeni siparişler almaya ya da ertelenen projelere devam edilmeye başlandı.

Tersanelerde gelişmelere şöyle bir bakacak olursak son gelişmeler şöyle:

“CEMRE TERSANESİ” ÇEVRECİ GEMİSİ NB65 HARDHAUS GEMİSİNİ SUYA İNDİRDİ

Cemre Tersanesi, doğa dostu çözümleri bünyesinde bulunduran 74,5m uzunluğundaki NB65 Hardhaus isimli gemiyi 14 Temmuz’da suya indirdi.

Geminin güvertesinde bulunan elektrikli vinçler sayesinde enerji verimliliği sağlanabiliyor. Aynı zamanda bünyesinde bulunan 1000 kWh bateri özellikle ‘peak shaving’ moduna geçilmesine olanak sağlıyor, böylece balıkçılıkta hayati önem taşıyan ani hız artırımının yanı sıra enerji tüketimi ve emisyon oranlarını oldukça azaltıyor.

Hibrit gemi Hardhaus sıradan bir balıkçı gemisi gibi dizel mekanik modda çalışırken dizel elektrik modda da operasyonlarına devam edebiliyor. Isı geri kazanım sistemi ile gemi enerjiyi verimli kullanıyor ve bu sayede bünyesindeki ısıtma sistemlerini daha az kullanıyor.

Gövdesi ise yüksek enerji verimliliği sağlaması ve güçlü dalgalara dayanıklı olması için müşterinin özel isteği ile Salt Ship Design tarafından geliştirildi.

UZMAR İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin önde gelen römorkör ve hizmet botu üreticilerinden UZMAR, güçlü ve çevreci tekneler ile Türkiye’nin ve dünyanın değerli limanlarına güven vermeye ve ilklere imza atmaya devam ediyor.

Tersane olarak 6 kıta ve 24 ülke olmak üzere 200’ün üzerinde ihracat yaptıklarını belirten Tersane Müdürü Orhan Kum, tersane olarak kendi sınıflarında dünyada lider olduklarını belirterek şu anda teslim edilmek üzere inşa aşamasında olan 10’dan fazla tekneleri olduğunu söyledi.

“Farklı Tiplerde İnşası Devam Eden 14 Adet Tekne Var’’

Koronavirüs salgınının olumsuzluklarına rağmen işlerin duraksamadığının altını çizen Kum; ‘’Şu an da pandemi olmasına rağmen tersanemizde 30 metreden 60 metreye kadar farklı tiplerde inşası devam eden 14 adet tekne var. Bunlardan öne çıkanlardan bahsetmem gerekirse; Dünyanın önde gelen petrol üretici şirketlerinden biri olan ‘’Kuveyt Oil Company’’ için daha önce 20 metre boyutunda 6 tane tekne yapmıştık, bu tekneler kendi sınıflarında Smart Tekne ünvanını almıştı ve en sessiz tekne seçilmişlerdi. Şimdi ise kendi filolarındaki en büyük tekneyi yapıyoruz. 60 metre boyunda olan bu tekne ‘’Multi-Purpose Oil Spill Recovery Vessel’’ olarak geçiyor. Bu aynı zamanda tüm dizaynlarımızın sahibi olan Robert Allan’ın da tasarladığı en büyük tekne olacak.

Bunun yanında yine dünyanın en büyük denizcilik firmalarından olan Boskalis firmasına daha önce birçok tekne vermiştik. Şu an yine Boskalis firması için 4 adet tekne inşa ediyoruz, bunlardan 3 tanesi 42 metre ve 1 tanesi 46 metre. Ayrıca Danimarka’ya yaptığımız ‘’Ice Class’’ tipinde 30 metre bir proje var. Onun haricinde kendi ülkemizin kıyı emniyetine 2 adet römorkör inşa ediyoruz ve bunlar kendi sınıfında stabilitesi en iyi tekneler. Yine önde gelen denizcilik firmalarından Saam Smit El Salvador için 2 tane daha 32 metre tekne inşa ediyoruz. 4 tane de Pakistan’a yapılıyor.

Projeler Hayata Geçtiğinde Avrupa’da Ve Türkiye’de İlk Olacak

İnşa aşamasında olan projelere ek olarak tasarım aşamasında da projeler olduğunu ve bunların bazılarının Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da bir ilk olacağını ifade eden Orhan Kum, “Üretimin dışında bir de üzerinde çalıştığımız Ar-Ge ve Mühendislik projeleri var. Bunların arasında hazırlık aşamasında olan bir otonom projemiz var. Hayata geçtiğinde Avrupa’da ve ülkemizde bir ilk olacak” diye konuştu.

TERSAN TERSANESİ’SİNDE BÜYÜK ANLAŞMA

Tersan Tersanesi Danimarkalı Ocean Prawns A/S firması ile NB1107 inşa nolu Arktik Fabrika Balıkçı Gemisi için sözleşme imzaladı.

Bu yeni gemi, Tersan’ın son iki ay içerisinde imzaladığı üçüncü trol tipi fabrika tesisli balıkçı gemisi oldu. 82,30 metre uzunluğunda ve 18,00 metre genişliğindeki gemi, üçlü trol balık avlanma operasyonu için tasarlanmış gelişmiş bir fabrika balıkçı gemisi olacak. Fabrikası bünyesinde bir karides hattı ve bir kalkan üretim hattı da barındırması planlanan gemi 1200 ton kargo kapasitesine sahip olacak.

Skipsteknik tarafından tasarlanan gemi, 35 kişilik mürettebatı için konforlu yaşam alanları ve üstün sosyal alanlara sahip. Buzlu ve arktik sularda verimli bir şekilde avlanabilme özelliklerine sahip geminin 2022 yılının son çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

Danimarka’ya Teslim Edilecek İlk Proje

Tersan İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Mehmet Şakir Erdoğan, “Bu önemli projede Ocean Prawns ile birlikte çalışma şansı yakaladığımız için heyecanlı ve gururluyuz” dedi. “NB1107 Danimarka’ya teslim edeceğimiz ilk proje.

Tersan’a değer katacak dünyanın en modern balıkçı gemilerinden biri olmasının yanında bu önemli projeye uzmanlıkları ile katkıda bulunacak Ocean Prawns ve Skipsteknisk ile işbirliği yapmak Tersan ailesi için kesinlikle büyük bir zevk olacaktır. Bugünden itibaren, bu özel geminin zamanında ve öngörülen bütçede başarılı bir şekilde teslim edilmesi için çok çalışıyor olacağız” dedi.

SEDEF TERSANESİ ÇALIŞMALARINDA HIZ KESMİYOR

"Türkiye'nin ilk uçak gemisi" olarak anılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'yu inşa eden Sedef Tersanesi, koronavirüs salgınına rağmen çalışmalarına devam ediyor.

Turkon Holding bünyesinde gemi inşası alanında hizmet veren Sedef Tersanesi'nin Genel Müdürü Erkan Mete, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin çalışmalarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Mete, kamuoyunda "Türkiye'nin ilk uçak gemisi" olarak bilinen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun inşasına Sedef Tersanesi'nde devam ettiklerini söyledi.

Günde Bin Kişi Çalışıyor

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihracat kapsamında, nitelikli gemi inşası yaptıklarını belirten Mete, "TCG Anadolu'nun sözleşmesi Haziran 2015'te imzalandı ve Cumhurbaşkanımızın katılımıyla sac kesim töreni 30 Nisan 2016'da yapıldı. O günden beri inşa faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 1 Şubat 2020'de de gemimizi yüzdürdük. Şu anda rıhtımda geminin donatım faaliyetlerine devam ediyoruz. Temmuz başında liman kabul testlerine başlayacağız. Önümüzdeki senenin ikinci çeyreğinde de bu testlerin bitmesi planlanıyor. TCG Anadolu'da günde ortalama 1.000 kişi çalışıyor." şeklinde konuştu.

220 Milyon Dolarlık İhracat

Askeri gemi dışındaki söz konusu projelerin teslimatlarının, 2021'in sonuna kadar peyderpey yapılacağını belirten Mete, bu 9 projenin teslimatıyla 220 milyon dolarlık ihracatın gerçekleşmiş olacağını söyledi.

Mete, tersanede alt yüklenicilerle birlikte 3 bini aşkın çalışanın istihdam edildiğini aktararak, koronavirüs salgınının etkilerine rağmen gereken tedbirlerin alınarak çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Salgın sebebiyle her çalışana günde 3 maske verdiklerini, yemek ve vardiya düzenlemesine gittiklerini anlatan Mete, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanları izne gönderdiklerini söyledi.

SANMAR YENİ SERİSİ 'İYİDERE' İÇİN İNGİLTERE'DEN SİPARİŞ ALDI

Römorkör inşasında dünyanın en iyileri arasında yer alan Sanmar Tersanesi, İngiltere merkezli Targe Towing için 2 römorkör inşa edeceğini duyurdu.

İngiltere'de birçok bölgede römorkör hizmeti sunan Targe Towing ve Sanmar Tersanesi 2 adet çok amaçlı mini römorkör inşası için anlaşmaya vardı.

Daha önce Sanmar’ın amiral gemisi olan Boğaçay sınıfı römorkörleri filosuna katan Targe Tower için inşa edilecek yeni römorkörler knot hıza çıkabiliyor ve 12 personel taşıyabiliyor. Sanmar bu siparişler birlikte 1200 RAmpler Robert Allan tasarımı ‘‘İYİDERE’’ serisini portföyüne ekleyecek.

Targe’nin filo geliştirme çalışmaları kapsamında sipariş ettiği römorkörlerin Firth of Forth’daki Hound Point Marine Terminali’nde hizmet vereceği açıklandı. VLCC tonajında tankerlerin yanaşmasında görev alacak olan römorkörler kirlilikle mücadele ve güvenlik devriyelerinde de aktif rol üstlenecek.

Sözleşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Targe Towage yetkilisi Tom Wolley, Sanmar’ın yüksek kalite ürünler ortaya koyduğunu ve tasarımlarının kanıtlanmış standartlar sunmanın yanı sıra müşteri ihtiyaçlarına göre değişikliklerin de tersanenin uzman ekibi tarafından başarıyla uygulandığını belirtti.

Vira Haber