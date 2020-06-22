Robinson Ziya'nın Yetiştirdiği Meyvelerin Hasadı Toplandı

Keban Baraj Gölü’ndeki adada tek başına yaşayan ve ‘Robinson Ziya’ ismiyle anılan Ziya Abay’ın yetiştirdiği kirazın hasadını tek başına toplayamadığını bildirmesi üzerine, hasad, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince toplandı.

Keban Barajı Gölü’nde 15 yıl önce yaptığı bir tekne gezisi sırasında görüp yerleşen Ziya Abay, 82 dönümlük adaya; elma, kiraz, badem, ceviz ve ıhlamur gibi ağaçlar dikti.

‘Robinson Ziya’ şeklinde anılan Ziya Abay, diktiği 4 bini aşkın ağacın hasadını artık yaşlandığı için toplayamadığını söylemesi üzerine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri devreye girerek, yaklaşık 300 ağaçtaki kirazı topladı.

Robinson Abay, şöyle hasadın toplanmasının ardından şöyle konuştu:

"Adada ağaçlara bakarak mutlu oluyorum. Dedikodu sevmiyorum, kendi başıma akşama kadar türküler söyleyerek çalışıyorum. Ağaçları kurumasınlar diye suluyorum. Onlara hizmet ediyorum, onlar da bana meyve vererek hizmet ediyor. Ağaçlarımı seviyorum, evlatlarım gibiler. Onlara baktıkça huzur buluyorum."