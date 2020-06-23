Denizlerde Yaşayan En Tehlikeli 10 Canlı

Dünya üzerinde yaşayan en tehlikeli tür olarak insanları sayabiliriz aslında. Çünkü iklim değişikliğini tetiklemekten geliştirmiş olduğumuz kitle imha silahlarına ve ormanları farklı amaçlar için yok etme noktasına getirmemize kadar yaptığımız her şey bizim ne kadar tehlikeli olduğumuzu ortaya koyuyor.

Fakat bizim dışımızda dünya üzerinde bazı hayvan türleri var ki onlarla karşılaştığımızda hayatta kalma şansımız ne yazık ki sıfırdır.

1-BALON BALIĞI

Balon Balığı, Türkiye'de Akdeniz, Ege, Marmara bölgesinde görülmekle birlikte genellikle yosunlu bölgelerde yaşamaktadır. Halk arasında Balon Balığı olarak anılan bu tür, Kirpi Balığı ismiyle de bilinmektedir. Genellikle deniz diplerinde yaşayan bu tür, etinin zehirli olması ve kendini tehlike altında görmesi halinde şişmesiyle dikkat çekmektedir. Son zamanlarda özellikle Antalyalı balıkçıların balon balığı ile başı derttedir.

2-CERRAH BALIĞI

Omurgasındaki zehirli yüzgeçler yüzünden her yıl 50.000 kişiyi hastanelik etmektedir.

3-DENİZ YILANI

Deniz yılanı ısırdığında, çok az miktarda zehir enjekte eder. Zehrin etkisi kendini ilk başta göstermez ancak bir saat içerisinde baş ağrısı, dilde şişme ve kusma etkileri görülmeye başlanır. Daha sonrasında ise zehir daha şiddetli vücuda saldırır ve kaslarda ileri derecede felç görülür. Bazen kalp krizine yol açarak ölümlere sebep olur.

4- BARAKÜDA

Baraküda, hızlı, şiddetli ve yüksek yaralama kapasitesine sahip bir su altı şeytanıdır. Baraküdanın keskin kenarlı dişleri ve bir yılan benzeri uzun bir vücudu vardır. Dişleri piranha dişleri ile aynı şekildedir. Yaklaşık olarak 2 metreye kadar büyüyebilir. Çok hızlı yüzebilir şöyle ki avını yakalamak için 45 km civarında bir hızla yüzebilir.

5-DENİZANASI

Denizanaları veya Medüzler, Scyphozoa ve Cubozoa sınıflarında bulunan, serbest yüzen deniz hayvanlarıdır. Zehirleri çok kuvvetli olmasa da etkilidir. Deniz anaları ölü bile olsa sizi sokar.Bunun sebebi, sokmalarının reflex olması, dokunaçlarında milyonlarca sokma hücresi barındıran zehirli uçlar vardır ve bu hücreler başka herhangi bir nesneyle temasa geçtiğinde otomatikman sokarlar.

6-MÜREN

Tehdit edildiklerinde ciddi bir risk yaratabilirler. Mürenlerin ağızlarında yaşayan bakteriler avlarında enfekte yara olmasına neden olurlar. Mürenlerin görüşü zayıf olmasına rağmen çok iyi koku alırlar. Bir çok dalgıç elle müren beslerken parmaklarını kaybettiği de bilinmektedir.

7-ASLAN BALIĞI

Yetişkinleri 38 cm uzunluğa kadar erişebilirler. Üst kısımlarında bulunan iğnelerin insan ile teması sonucunda birkaç gün süren yanma, terleme ve solunum güçlüğü görülebilir.

8-VATOZ

Vatoz keskin kuyruğu ve dikenleri ile ciddi zararlar verebilir. Vatoz kuyruğunu kamçı şeklinde kullanarak zehrini salar. Ayrıca keskin olan kuyruğu ile vücutta çok ciddi yaralar ortaya çıkartabilir.

9- TAŞ BALIĞI

Taş balığı sokmaları genellikle üzerilerine basılması sebebi ile ortaya çıkarken sıkıştırıldığı durumda sokması az rastlanır. Sokma sonrasında ciddi bir ağrı, siyanoz ve ödem oluşur.

10-MAVİ HALKALI AHTAPOT

Dünyadaki en zehirli canlılardan biri olan "Mavi Halkalı Ahtapot"un zehri aynı anda 30 insanı ve 10.000 fareyi öldürebilir.

Vira Haber