Balıkçı Tezgahlarını Hamsi Yerine Kalkan Balığı Dolduruyor

Batı Karadeniz bölgesinde Türk karasularında avlanan kalkan balıklarının kilosu 100-120 TL arasında satışa sunulurken, Kuzey Ege’de tutulan sardalya da 20 TL’den tezgâhlardaki yerini aldı.

Açık denizlerde avlanan endüstriyel balıkçılar, bu sene 1 Eylül’e kadar ağlarını denize bırakması yasak. Türk mutfağının vazgeçilmezi olan hamsi ise şimdilerde tezgâhlarda hiç görülmüyor.

Kıyı balıkçılarının tuttuğu kalkan balıklarının kilosu 100-120 TL arasından satışa sunuldu. Kadıköy, Beşiktaş ve Beyoğlu gibi merkezlerin balık pazarlarının tezgâhlarında görülen kalkan balıklarının yumurtlama dönemi sona erdiği için 10 güne kadar daha az yakalanacağı belirtildi.

GÜNCEL BALIK FİYATLARI İSE ŞÖYLE:

Sardalya: 20 TL

İstavrit: 35 TL

Çupra: 40-50 TL

Levrek: 40-50 TL

Norveç somon: 70 TL

Yerli somon: 35 TL

Vira Haber