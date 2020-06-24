Türkiye Ve İtalya Arasında Kapıdan Kapıya Yeni Servis “Taranto Limanı”

Deniz taşımacılığı ve lojistikte dünya lideri olan CMA CGM Grubu, 10 Temmuz 2020'de, Türkiye ile Tunus'u grubun Malta ana aktarma limanı aracılığıyla birbirine bağlayan TURMED servisine Taranto'da (İtalya) yeni bir uğrak ekleyecek.

Türkiye ile İtalya arasında, Akdeniz başta olmak üzere tüm dünya ile bağlantı kuran, yeni ve etkili bir servis

Bu yeni uğrak ile CMA CGM, Türkiye ve İtalya’yı sadece üç gün transit süre ile birbirine bağlayacak. Taranto Limanı'ndan günlük tren servisleri ile ayrıca Orta ve Kuzey İtalya'ya, özellikle Milano, Piacenza, Bologna, Jesi ve Marcianise şehirlerine hızlı ve verimli kapıdan kapıya hizmet sağlayacak.

TURMED servisi, Tunus'un yanı sıra CMA CGM Grubu'nun bir aktarma merkezi olan Malta Limanı’na da uğrayarak grubun beş kıtada 420'den fazla limana ulaşan küresel hizmet ağına da erişim sağlıyor.

UÇTAN UCA, ÇEVRE DOSTU BİR ALTERNATİF

CMA CGM, TURMED servisini yenileyerek, güvenilir, kapıdan kapıya hizmet sunmayı amaçlayan stratejisini sürdürürken, müşterilerinin karbon ayak izlerini azaltmalarına olanak tanıyan yeni bir çevre dostu ulaşım alternatifi sunuyor.

TURMED SERVİSİ

• Türkiye’yi Malta ve Tunus’a; Taranto Limanı üzerinden Orta ve Kuzey İtalya’ya bağlıyor.

• Taranto Limanı’ndan günlük tren seferlerine bağlanıyor.

• Malta üzerinden tüm CMA CGM hizmet ağına erişiyor.

• Dört adet 1,100-TEU gemi ile hizmet veriyor.

• 10 Temmuz’da Taranto uğrağına başlıyor.

Vira Haber