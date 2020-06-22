Uyarılara Rağmen Kum Çekmeye Devam Ediliyor

Karadeniz'de, deniz tabanından çekilen kumun, kıyı erozyonuna sebep olduğu geçen yıl yetkililer tarafından doğrulanmıştı. Kıyıya yakın bölgelerden çekilen kum deniz tabanında çukurlar oluşurken, dalgaların etkisiyle sahildeki kumların çukurlukları doldurduğu ve bunun da erozyona neden olduğu ve sahil yolunda çatlaklar oluştuğu ifade edilmişti.

“YETKİLİLERİN KONUYA EL ATMASI GEREKİYOR”

Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Arif Aksoy, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla konuyu tekrar gündeme taşıdı. Aksoy “Yalıncak bölgesinde Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi ve Yalı Park evlerinin önünde sahile çok yakın yerde kum çeken gemiyi çekerek bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz, hem sahillerde boğulma riskini arttırıyor, hem gürültü kirliliği yapıyor, yetkililerin bir an önce konuya el atması gerekir” dedi.

Vira Haber