Tatil Fiyatları Dudak Uçuklattı

Yavaş yavaş yaşanan turizmdeki hareketlenme daha çok Muğla ve Antalya kesimlerinde oluyor. Özellikle tatil meraklıların gözde merkezi Bodrum’da ki tatil fiyatları gündeme bomba gibi düştü.

Birçok plaj sosyal mesafe kuralını uygulayabilmek için şezlong sayılarını düşürürken, konaklama yapmadan plaj kullanımı için dışarıdan müşteri alan otellerin büyük bir kısmı da bu uygulamalarına son verdi.

Geçen yıla göre hem az sayıda müşteri alınması hem de gidilecek plaj sayısının düşmesiyle birlikte fiyatlarda bir miktar yükseliş yaşandı.

KİŞİ BAŞI 550 TL HARCAMA YAPMAK ZORUNLULUĞU

Bodrum'da bulunan Maçakızı plajına girerken herhangi bir ücret zorunda olunmazken, bu sahilde denize girmek için günlük kişi başı 550 TL’lik harcama yapılması gerekiyor. Pizza, pide, hamburger gibi ürünler için 100 ile 135 TL arasında ücret istenirken, açık büfeden yararlanmak isteyenler de kişi başı 350 TL ödemek zorunda.

DENİZ İÇİNDE LOCA 3 BİN LİRA

Bodrum'daki Miya Beach için giriş ücreti 100 TL olarak belirlenen fiyatların 1 Temmuz’dan itibaren değişeceği ön görülüyor. Eğer iskelede yataklı şezlong isterseniz 350 TL ücret talep ediliyor. Şu anda deniz içinde 6 kişilik bir locanın fiyatı 1500 TL civarında. Eğer 1 Temmuz’dan sonra bu locadan faydalanmak isterseniz 6 kişi için ödemeniz gereken ücret 3 bin TL olacak. Pizza, pide ve hamburger fiyatları da 70 ile 150 TL arasında değişiyor.

300 TLLİK GİRİŞ

Bodrum'da faaliyet gösteren Swissotel Resort Bodrum Beach için belirlenen ücret 300 TL. Burada 175 TL giriş ücreti olarak alınırken, geriye kalan 125 TL’nin de plajda yemek ya da içecek için kullanıldığı ifade ediliyor. Bunların dışında yapılacak tüm harcamalar ekstraya giriyor.

Vira Haber