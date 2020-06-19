Somon Balığı İhracatı Rekora Koşuyor

Bu sene ilk 5 aylık dönemde kafeslerde üretilen 2 milyon 168 bin 53 kilogram Karadeniz Somonu'ndan 11 milyon 348 bin 392 dolar gelir elde edilirken, geçen yılın aynı döneminde ise bir milyon 471 bin 620 kilogram karşılığı 8 milyon 542 bin 317 dolar gelir elde edilmişti.

EN ÇOK İHRACAT RUSYA'YA

Bu yılın ilk 5 aylık döneminde somon ihracatının büyük bir kısmını Rusya'ya yapılan ihracat oluştururken, bu ülkeye 1 milyon 892 bin 789 kilogram karşılığı 9 milyon 921 bin 969 dolar elde edildi. Bu ülkeyi 513 bin 277 dolarla Vietnam, 502 bin 478 dolarla Polonya, 198 bin 642 dolarla Gürcistan, 140 bin 875 dolarla Japonya, 69 bin 237 dolarla Hollanda, 2 bin 187 dolarla Almanya izledi.

GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 33 ARTTI

Doğu Karadeniz Bölgesinden yapılan Karadeniz Somonu ihracatının tamamı Trabzon ve Rize ili firmaları tarafından gerçekleştirilirken, ihracatın yüzde 94'ü Rize, yüzde 6'lık kısmı ise Trabzon'dan gerçekleştirildi. Bu yıl yapılan ihracat geçen yıla oranla yüzde 33 oranında artarken, Rusya'ya yapılan ihracatta ise yüzde 35 oranında artış gözlendi.

Vira Haber