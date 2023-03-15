İMEAK DTO Aliağa Şubesi Meclis Başkanı İsmail Önal'ın Acı Günü

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Meclis Başkanı ve Avşar Gemi Söküm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Ortağı İsmail Önal ile aynı şirketin ortağı ve Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Kamil Önal'ın muhterem babası Ömer Osman Önal vefat etmiştir.

Cenazesi, 16 Mart 2023 Perşembe günü, Aliağa Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

Vira Haber ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.