Katar'dan 882 Adet Yaşam Konteyneri Daha İskenderun'da

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Katar'dan yola çıkan 882 adet yaşam konteyneri daha Assan İskenderun Limanı'na ulaştı ve tahliyesine başlandı. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın konaklama ihtiyaçlarını gidermek ve yüzlerini güldürmek durmadan çalışacak, bu zor günleri #BirlikteAşacağız" ifadelerine yer verildi.