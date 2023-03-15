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Katar'dan 882 Adet Yaşam Konteyneri Daha İskenderun'da

Katar'dan 882 Adet Yaşam Konteyneri Daha İskenderun'da

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Katar'dan yola çıkan 882 adet yaşam konteynerinin daha Assan İskenderun Limanı'na ulaştığını bildirdi.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Katar'dan yola çıkan 882 adet yaşam konteyneri daha Assan İskenderun Limanı'na ulaştı ve tahliyesine başlandı. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın konaklama ihtiyaçlarını gidermek ve yüzlerini güldürmek durmadan çalışacak, bu zor günleri #BirlikteAşacağız" ifadelerine yer verildi.

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