Katar'dan 882 Adet Yaşam Konteyneri Daha İskenderun'da
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Katar'dan yola çıkan 882 adet yaşam konteynerinin daha Assan İskenderun Limanı'na ulaştığını bildirdi.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Katar'dan yola çıkan 882 adet yaşam konteyneri daha Assan İskenderun Limanı'na ulaştı ve tahliyesine başlandı. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın konaklama ihtiyaçlarını gidermek ve yüzlerini güldürmek durmadan çalışacak, bu zor günleri #BirlikteAşacağız" ifadelerine yer verildi.
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Etiketler : katar, deprem, konteyner, iskenderun limanı
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