TÜDEV 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul’da, Divan Kurulu oluşturuldu ve Divan Kurulu Başkanlığına Emin Eminoğlu seçildi. TÜDEV Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, “Yönetim Kurulu 2022 Yılı Faaliyet Raporu”nu sundu.

Konuşmasına 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremi anarak başlayan Tamer Kıran, ülke ve millet olarak zor günlerden geçildiğini ifade etti. Asrın felaketi olarak tanımlanan depremin acısını halen yaşadıklarını vurgulayan Tamer Kıran, “Kahramanmaraşlı merkezli, 11 ilimizi ve 13 buçuk milyondan fazla insanımızı doğrudan etkileyen korkunç bir deprem felaketi yaşadık. Son bilgilere göre 48 bini aşkın insanımız hayatını kaybetti. 280 bine yakın bina kullanılamaz hale geldi. Bu büyük felaketin üzerinden bir ayı aşkın sürenin geçmesine rağmen acısını hala yüreğimizde hissediyoruz” dedi.

Yaşanan acıyı unutmanın mümkün olmadığını belirten Tamer Kıran, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allahtan rahmet, ülkemize baş sağlığı ve sabır, yaralılara ise acil şifa dileklerini iletti.

Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın 26 Mayıs 2022 yılında gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısından bu yana geçen 10 aylık süreçte dünya genelinde yaşanan ekonomik, siyasi ve toplumsal alanlardaki dengesizlikler ve karmaşalarla geçen sıra dışı bir dönemin geride kaldığını kaydeden Tamer Kıran, küresel ekonomideki belirsizliklerin, yavaşlama ve yüksek enflasyon eğiliminin, ülkeler arasındaki olumsuzlukların yıl boyunca önemli istikrarsızlık örnekleri olmaya devam ettiğini ifade etti.

2022 yılının İMEAK Deniz Ticaret Oda’sı için yoğun bir gündemle geçtiğine dikkat çeken Tamer Kıran, Türk denizcilik sektörünün çatı kuruluşu olan Deniz Ticaret Odası’nın 40. yılını kutladıklarını hatırlatarak, Oda seçimlerini ekim ve kasım aylarında tamamladıklarını, şubeler dahil olmak üzere 2022 – 2026 döneminde görev yapacak yönetim kurulu ve meslek komite üyelerini seçtiklerini belirtti.

“Yoğun Mesai Harcamaya Devam Ediyoruz”

TÜDEV Yönetim Kurulu olarak göreve başladıklarından bu yana üyelerle beraber yoğun mesai harcadıklarını ve harcamaya da devam ettiklerini ifade eden Tamer Kıran, “Bu bağlamda 2022 yılı yoğun temposuna rağmen 7 yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdik. Bununla beraber vakfımızın idari ve mali anlamda yapılanması ile ilgili çalışmaları da aksatmadan sürdürdük. Hatırlayacağınız üzere Deniz ticaret Odası şemsiyesi altından bulunan denizcilik camiasının maddi ve manevi katkı ve gayretleriyle 7 Ocak 1993 tarihinde kurulan Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın (TÜDEV), hedeflerinden biri olan “kendi eğitim merkezlerini kurmak” hedefi doğrultusunda açılan kurslar, ilerleyen yıllarda kanun ve yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler sonucu faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı. Bu konuda ayrıntılı bilgileri 2021 yılı olağan genel kurulunda bilginize sunmuştum. Kısaca hatırlatmak gerekirse 2015 yılından bu yana herhangi bir faaliyette bulunmayan Özel TÜDEV Çeşme Yat Kaptanlığı Kursu binası, Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü’ne 16 Mart 2022 tarihinde düzenlenen tutanakla geri verilmiş, TÜDEV Kariyer Planlama ve İktisadi İşletmesi ile TÜDEV Eğitim ve İşletmeciliği İktisadi İşletmesi herhangi bir faaliyetlerinin olmaması nedeniyle yönetim kurulumuzun 15 Şubat 2022 tarih ve 319 nolu kararı ile kapatılmıştır. Her ne kadar vakfımıızn kurs faaliyetleri sona erse de vakif senedinde yazan amaçlar doğrultusunda başta Piri Reis Üniversitesi olmak üzere diğer denizcilik fakültelerine de yardımları devam etmekte olup fakültelerde liselerde eğitim gören veya mezun olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yurtiçi, yurtdışı burs destekleri bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

TÜDEV’in en büyük eseri olarak Piri Reis Üniversitesi’ni gördüklerini söyleyen Tamer Kıran, “Üniversitemiz; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, Türk denizcilik örf ve adetleri içerisinde, denizciliğin her alanında ihtisaslaşan, eğitim ve öğretim yapan, projeler gerçekleştiren bir anlayışla yoluna devam etmektedir. Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak göreve başladığım 17 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçen süreçte heyet üyesi arkadaşlarımla beraber bu gurur verici eserin daha ileriye gitmesi için hep birlikte yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Üniversitemizde geçen yıl eylül ayı itibari ile rektörlük devir teslimi gerçekleştirildi. 2014 yılından bu yana iki dönemdir görev yapan Prof. Dr. Oral Erdoğan görevini son olarak Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yapan değerli bilim insanı Prof. Dr. Nafiz Arıca’ya devretti. Prof. Dr. Oral Erdoğan hocamıza sektörümüze ve üniversitemize verdiği hizmetler ve sağladığı değerli katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Bugün çok büyük bir tesadüf eseri Resmi Gazetede asaleten ataması yayınlanan Prof. Dr. Nafiz Arıca’nın devraldığı bu bayrağı daha yükseklere taşıyacağına, kendisine emanet edilen bu kurumu daha iyi yerlere götüreceğine inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Piri Reis Üniversitesi’nin eğitim kalitesini her geçen gün arttırdığına dikkat çeken Tamer Kıran şöyle devam etti: “Başarılarıyla gurur duyduğumuz Piri Reis Üniversite’mize öğrencilerin ilgisi artarak devam ediyor. 2022 – 2023 akademik yılında yüzde 96 kayıtlanma oranı yakalanmıştır. Halen eğitim gören öğrenci sayımız 5 bin 995’tir. 2023 – 2024 akademik yılı öğrenim ücretlerinin nasıl belirleneceği Piri Reis Üniversitesi mütevelli heyetimizin karar vermesi gereken en zor konulardan biri olarak önümüzde durmaktadır. 2022 – 2023 yılında yaptığımız bütçeyi tekrar revize etmek durumunda kaldık.”

Piri Reis Üniversitesi’nde 203 tam zamanlı akademisyen, 85 ders saati ücretli akademisyen ve 140 idari personelin görev yaptığını kaydeden Tamer Kıran, “Akademisyenler arasında 35 profesör, 16 doçent, 59 doktora öğretim üyesi, 63 öğretim görevlisi ve 30 araştırma görevlisi yer almaktadır. 2022 – 2023 Akademik yılında denizcilik, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, fen - edebiyat fakültesi, denizcilik meslek yüksekokulu ile İngilizce hazırlık bölümünce toplam 110 verisel toplantı, 162 yayın ve 36 proje yayın hayatına geçirilmiştir. ARGE projeleri için 2,5 milyon TL araştırma bütçesi ayrılmıştır. Yine aynı dönemde 47 ulusal, 6 uluslararası konferans ve seminer düzenlemiştir. Üniversitemizde toplam 31 öğrenci kulübü bulunmaktadır” dedi.

Daha sonra Yönetim ile Denetim Kurullarının 2022 Yılı Faaliyetleri ayrı ayrı ibra edildi, yeni faaliyet dönemine ilişkin tahmini bütçe görüşülüp onaylandı. Tek listeyle gerçekleşen seçimli olağan genel kurulda, TÜDEV Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı: 2023-2025 Dönemi TÜDEV Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Tamer Kıran, Ümit Sandıkçı, Ahmet Can Bozkurt.

Vakıf Senedi Madde 9-B gereğince İMEAK DTO’nun Bildirdiği Asıl Üyeler: Zeynep Pınar Kalkavan Sesel, Cihat Yavuz Güler, Adem Kocadağ, Mustafa Aslan, Serdar Akdemir, Teoman Mustafa Akyol.

2023-2025 Dönemi TÜDEV Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Bilgehan Bayramoğlu, Ziyaeddin Bayraktar, Yunus Daniel Biren.

Vakıf Senedi Madde 9-B gereğince İMEAK DTO’nun Bildirdiği Yedek Üyeler: Burak Atasoy, Hüseyin Mengi, Selahattin Cem Burçkin, Murat Gün, Nuri Mert Can, Deniz Ergin.

Vira Haber