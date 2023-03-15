DFDS Yeni Açılacak Ro-Ro Hattının İlk Sefer Gelirini Deprem Bölgesine Gönderecek

DFDS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

DFDS olarak yeni açılacak RO-RO Hattımız Alsancak'tan Sete'ye yapacağımız ilk seferimizin navlun gelirinin deprem bölgesine bağışlıyoruz.

Yeni rotamız Alsancak-Sete hakkında daha önce paylaştığımız bilgilendirmeye ek olarak aşağıdaki duyuruyu da sizlerle paylaşmak isteriz.

Her ne kadar Nisan ayının başında Ege Bölgesi ile Fransa arasında yeni hizmetimizin başlayacağını duyurmaktan mutluluk duysak da Şubat ayının başında Türkiye'nin doğusunda meydana gelen deprem nedeniyle DFDS Akdeniz İş Birimi bünyesindeki herkes derin endişe içerisindedir.

Bu nedenle, Alsancak'tan Sete'ye yapacağımız ilk seferimizin navlun gelirinin, depremden etkilenen bölgelerdeki hasarlı altyapının yeniden inşasına yönelik çeşitli devam eden projelerin desteği için bağışlanmasına karar verilmiştir.



Saygılarımla,

Fuat Pamukçu