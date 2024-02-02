İMEAK DTO Aliağa Şubesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Toplantıya Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED)Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İbik, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Osman Bilgin, Aliağa Deniz Liman Şube Müdür Vekili Kadir Sonocak, Aliağa’da faaliyet gösteren denizcilik acentelerinin temsilcileri katıldı. Toplantının gündeminde, 2023 yılı içerisinde İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve Aliağa Limanları yük istatistikleri yer aldı.

Geçen ayın toplantı zabıtları onaylanmasıyla devam eden meclis toplantısında Aralık ayı mizanı onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı. Ocak ayı faaliyet raporunun paylaşıldığı meclis toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşması ile devam etti.

ŞİMŞEK “ALİAĞA LİMANLARI ZİRVEDE!”

2023 yılında global bazda sıkıntıların yaşandığını buna karşın Aliağa’da limanları özelinde bakıldığında yapılan işlerin iyiye gittiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan Adem Şimşek, “Aliağa limanlarımızda 2023 yılı elleçlenen net ton 81 milyon 355 bin 615 ton olmuştur. Aliağa bu rakamlarla net tonda Kocaeli’ni de geçerek Türkiye’de 1. sıraya yükselmiş ve en fazla yük elleçleyen liman konumuna gelmiştir. Aliağa Gümrük Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2023 yılında 20 milyar 924 milyon 835 bin dolar ihracat gerçekleşirken, 15 milyar 301 milyon 318 bin dolar ithalat gerçekleşmiştir. Türkiye’de gerçekleşen ihracatın %8,5’unu gerçekleştiren Aliağa Gümrük Müdürlüğümüz, gümrük müdürlükleri bazında en çok ihracat gerçekleşen 2’nci müdürlük olmuştur.” Dedi.

“TURİZM SEKTÖRÜMÜZDEKİ HAREKETLİLİK ARTARAK DEVAM EDECEK”

Deniz turizmi açısından yılın son çeyreğinde iki güzel gelişme yaşadıklarını belirten Başkan Şimşek, “Önceki yıllarda ihalesi yapılan ve yatırım aşamasına geçen yeni Foça’daki yat limanının açılışını Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdik. Yeni Foça yat limanı 230’u denizde ve 100’ü karada olmak üzere 330 yat bağlama kapasitesine sahip. Sorumluluk alanımızda Ayvalık Setur’dan sonra ikinci özel yat limanı devreye girmiş oldu. Ülkemizden altı yıl sonra Yunanistan’a gerçekleştirilen ziyaret sonucunda vatandaşlarımızın 2024 yılında 10 yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulamasının onaylandığı haberi ile iki güzel gelişme yaşadık. Bu gelişmeler ve katma değeri yüksek yatırımlar ile birlikte turizm sektörümüzdeki hareketlilik artarak devam edecektir.” Dedi.

“ALİAĞA – MİDİLLİ HATTI PROJESİ İHALEYE ÇIKIYOR”

Konuşmasına, şube sorumluluk alanlarındaki projelerin son durumunu da paylaşarak devam eden Şimşek, “Aliağa – Midilli hattının aktif edilmesi için gereken liman projesinin tüm onayları alındı ve inşaat aşaması için ihale süreci yakın zamanda yapılacak. Yine Aliağa, Çaltılıdıre’de inşaatı süren yat ve tekne imalatçılarını buluşturacak projenin de bu yıl içerisinde bitmesi bekleniyor. Yaklaşık 98 işletme ve imalathanenin olacağı bu projede 15.000 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Proje aktif hale geldiğinde bölgemizde 125 metreye kadar lüks mega yatlar üretilecek. Dikili’nin çok ihtiyaç duyduğu salhane tekne yanaşma yeri ile ilgili çalışmaları bölgedeki kooperatifimiz ve TCDD Bölge Müdürlüğümüzle eş güdümlü olarak takip ediyoruz. Geldiğimiz noktada bakanlığın yatırım planlamasına alarak ihale sürecine çıkma aşamasında olduğunu biliyoruz. İhaleye çıkmak için gerekli tüm alt izinler ve görüşler sonuçlandı. Ayvalık için ise çok önemli olan iki adet barınağın bu yıl içinde ihale ve inşaat aşamasına geçmesini bekliyoruz. “dedi.

ALİAĞA LİMANLARI 1. SIRAYA YÜKSELDİ

2023 yılında Aliağa limanlarında kaydedilen konteyner ve yük istatistiklerine değinen Adem Şimşek, “2023 yılı elleçlenen net ton 81 milyon 355 bin 615 ton olmuştur. Aliağa bu rakamlarla net tonda Kocaeli’ni de geçerek Türkiye’de 1. sıraya yükselmiş ve net tonda en fazla yük elleçleyen liman konumuna gelmiştir. 2023 yılında yükleme net ton 32 milyon 169 bin 319 ton olmuştur. Aliağa Ceyhan’dan sonra en çok yükleme elleçlemesi olan 2. liman konumundadır. Geçen seneye oranlandığında ise çok küçük bir düşüş gözükmektedir. 2023 yılında boşaltma net ton 49 milyon 186 bin 296 ton olmuştur. Aliağa Kocaeli’ den sonra en çok boşaltma elleçlemesi olan 2. liman konumundadır. Geçen seneyle aynı oranda gitmektedir. 2023 yılı toplam gross ton elleçleme miktarı 121 milyon 843 bin 278 ton olmuştur. Geçen senenin aynı dönemine göre % 5,83 artış gerçekleşmiştir. 2023 yılı TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine bakıldığında toplam TEU adedi 1 milyon 585 bin 818 olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı döneminde elleçlenen 1 milyon 493 bin 840 TEU karşılaştırıldığında % 6,16 artış olmuştur. Aliağa Gümrük Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2023 yılında 20 milyar 924 milyon 835 bin dolar ihracat gerçekleşirken, 15 milyar 301 milyon 318 bin dolar ithalat gerçekleşmiştir. Aliağa Gümrük Müdürlüğümüz, Gümrük müdürlükleri bazında en çok ihracat gerçekleşen 2’nci Gümrük Müdürlüğü olmuştur.”

YABANCI BAYRAKLI GEMİ UĞRAK SAYIMIZ % 6,55 ARTTI

“2023 yılında Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda uğrak yapan gemi sayısı 6 bin 329 adet olmuştur. 2022 yılının aynı döneminde ise bu sayı 6 bin 67 adet olarak kayda geçmiştir. Gemi uğrak sayımız % 4,32 artmıştır. Kocaeli’nin arkasından 2. sıramızı koruyoruz. 2023 yılında uğrak yapan Türk bayraklı gemi sayımız Bin 629 adet olmuştur. 2022 yılının aynı döneminde ise bu sayı Bin 656 adet olarak kayda geçmiştir. Türk bayraklı gemi uğrak sayımızda bir önceki yıla göre düşüş gözlenmektedir. Kocaeli’nden sonra 2. sırada yer almaktayız. 2023 yılında uğrak yapan yabancı bayraklı gemi sayımız 4 bin 700 adet olmuştur.2022 yılının aynı döneminde ise bu sayı 4 bin 411 adet olarak kayda geçmiştir. Yabancı bayraklı gemi uğrak sayımız bir önceki yılla göre % 6,55 artmıştır. Kocaeli’nin arkasından 2. sırada yer almaktayız.” Dedi.

Toplantının sonunda yıl içerisinde en çok işlem hacmi gerçekleştiren şube üyesi acentelere başarı belgesi ve hediye takdimi yapıldı.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlenmesiyle son buldu.